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غلق مخبز سياحى بأبو صوير بالإسماعيلية لمدة 6 شهور

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غلق مخبز سياحى بأبو صوير بالإسماعيلية لمدة 6 شهور غلق مخبز سياحى بأبو صوير بالإسماعيلية لمدة 6 شهور

صورة أرشيفية

أعلن صابر أمين المدير العام لمديرية والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية أن أجهزة الرقابة التموينية بالمديرية قامت بتحرير المحضر رقم 9935 لسنه 2013 جنح أبو صوير ضد المدعوة فايزة عبد العليم رضوان وشهرتها أم محمد صاحبة المخبز السياحى الكائن بأبو صوير شارع المشحمة أمام المعدية .

ياتى ذلك لحيازتها عدد واحد شيكارة دقيق بلدى مدعم 82 % زنه 50 كيلو جرام بغرض استخدامها بدون وجه حق مخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 وتعديلاته والقرار الوزارى رقم 712 لسنه 1987 والقرار رقم 111 لسنه 2007 وقرار المحافظ رقم 511 لسنه 2008 الذى ينص على غلق المخابز السياحية ومحلات الحلوى من عجين المرخص لها وغير المرخص لها التى يضبط بحيازتها دقيق مدعم مدة لا تقل عن ستة أشهر وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة وبناء علية تم استصدار القرار بالغلق وإخطار مركز ومدينه أبو صوير لإتخاذ اللازم .

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