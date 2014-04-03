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قيادى بجبهة مصر بلدى: ينعى الشهيد “طارق المرجاوى”

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قيادى بجبهة مصر بلدى: ينعى الشهيد “طارق المرجاوى” قيادى بجبهة مصر بلدى: ينعى الشهيد “طارق المرجاوى”

ونعى القيادى بجبهة بلدى فى بيان له اليوم الخميس الشهيد طارق المرجاوى ، وقدم تعازية لأسرة الشهيد وللشرطة المصرية فى فقيد الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان .

وأكد سليم أن ما يحدث فى مصر من إرهاب أسود لن يكسر عزيمة المصريين ولن يثنيهم عن إستكمال خطوات خريطة المستقبل من أجل وطننا ، وطالب بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة سريعة حتى يكونوا “عبرة” لمن تسول له نفسة أن يعبث بأمن وإستقرار البلاد.

كما طالب وزراة الداخلية والجهات المعنية ، بتشديد الحراسة على المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية ، نظرا لما ستتعرض له البلاد خلال الفترة القادمة من أعمال عنف من قبل الجماعة الإرهابية ، لمحاولة إعاقة تنفيذ الخطوة التالية من خريطة الطريق وهى الإنتخابات الرئاسية كما فعلوا قبل الخطوة الأولى وهى الإستفتاء على الدستور.

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