فتيات يعتدين على سعد المجرد في الكويت والشرطة تنقذه

لم يوفق المغني المغربي سعد المجرد في زيارته الأخيرة إلى الكويت التي قصدها للمشاركة في إفتتاح إحدى محلات الماركات العالمية في مجمع الحمرا، إذ لم تمر دقائق على ترحيبه بالمئات من الفتيات اللواتي تواجدن في ساعة مبكرة للالتقاء به وإلتقاط الصور معه، حتى تحوّل مجمع الحمرا إلى ساحة معركة وتشابك بالأيدي بين الفتيات ورجال الأمن في المجمع.

وتم الإتصال مباشرة برجال الشرطة الذين قاموا بمساعدة المجرد للهروب من معجباته .

وذكر مصدر لــ "سيدتي نت" أنّ شرارة المشاجرة إندلعت بسبب غيرة بعض الفتيات من أخريات إستطعن الوصول للمجرد والسلام عليه، ما تسبّب في مشاجرة بينهن اختلط فيها الحابل في النابل .

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