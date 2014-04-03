أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فتيات يعتدين على سعد المجرد في الكويت والشرطة تنقذه

Google+ Print
فتيات يعتدين على سعد المجرد في الكويت والشرطة تنقذه فتيات يعتدين على سعد المجرد في الكويت والشرطة تنقذه

لم يوفق المغني المغربي سعد المجرد في زيارته الأخيرة إلى الكويت التي قصدها للمشاركة في إفتتاح إحدى محلات الماركات العالمية في مجمع الحمرا، إذ لم تمر دقائق على ترحيبه بالمئات من الفتيات اللواتي تواجدن في ساعة مبكرة للالتقاء به وإلتقاط الصور معه، حتى تحوّل مجمع الحمرا إلى ساحة معركة وتشابك بالأيدي بين الفتيات ورجال الأمن في المجمع.
وتم الإتصال مباشرة برجال الشرطة الذين قاموا بمساعدة المجرد للهروب من معجباته .
وذكر مصدر لــ "سيدتي نت" أنّ شرارة المشاجرة إندلعت بسبب غيرة بعض الفتيات من أخريات إستطعن الوصول للمجرد والسلام عليه، ما تسبّب في مشاجرة بينهن اختلط فيها الحابل في النابل .

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي