النيابة تأمر بحبس قاتل عريس بنى سويف

أمر المستشار وليد الرفاعى، المحامى العام لنيابات بنى سويف ،بحبس قاتل عريس بنى سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات أثناء حفل زفافه على زوجته فى قرية الفقاعى بمركز ببا،حيث قام بطعنه بألة حادة حادة فى الصدرنقل على أثرها إلى مستشفى ببا المركزى وفشل الاطباء فى إنقاذه .

> تلقى اللواء ابرهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، بلاغاً من العميد سامى توفيق، مدير المباحث الجنائية، باستقبال مستشفى ببا المركزى ،محمود صالح حسن عبدالصمد، 28 سنة سائق ،ومقيم جزيرة الفقاعى بمركز ببا مصاباً بجرح نافذ فى الصدر وحاول الاطباء إنقاذه الإ أنه توفى متأثرا بجراحه .

> وتبين من تحريات الرائد احمد عبداللطيف، رئيس مباحث ببا ،بأشراف العميد زكريا، ابوزينة، مدير المباحث الجنائية، أن المتوفى اقام حفل لزفافه على أحد الفتيات بقرية الفقاعى بمركز ببا ،الا أن نجل عمه سيد البطل محمود فرغلى ،25 سنة عاطل،قام بطعنه بألة حادة محدثاً إصابته التى أودت بحياته إنتقاما منه لزواجه من الفتاة التى تقدم لخطبتها ورفضته أسرة الفتاة .

وتبين أن حفل العروس اقيم فى قرية الفقاعى،فيما أتهم شقيق العريس حسن صالح ،35 سنة ،حاصل على دبلوم، المتهم بقيامه بالإعتداء على العريس عندما غافله خلال حفل الزفاف وطعنه بألة حادة فى الصدر وسقط على الارض مدرجاً فى دمائه .

وتحرر محضرا بالواقعة وإلقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق معة .