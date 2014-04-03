الحزب المصري الديموقراطي بالإسكندرية يحتفل غداً بيوم اليتيم‎

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بالإسكندرية، عن تنظيم احتفالية بيوم اليتيم غدا الجمعة ، بالمنتزه حيث سيشارك بها عددا كبير من الأطفال من سائر جمعيات الأيتام .

كما سيحضر الحفل لفيف من أعضاء الحزب وعدداً من المتبرعين الذين سيشاركون الأطفال بهجة هذا اليوم ،وتأتي الإحتفالية في أطار أهتمام الحزب بالجانب الأجتماعي وأيمانه بضروره تحقيق العدالة الأجتماعية ومراعاة الفوارق بين الطبقات عن طريق الأهتمام بالأيتام والفقراء ومحاولة الحزب الأتيان بحقوق المهمشين فالمجتمع .

كما ستضمن الأحتفاليه العديد من الفقرات الترفيهيه والمسابقات وفقرات الساحر وتلوين الوجوه،وذلك لأدخال السرور على الأطفال بشتى الطرق كذلك ستقدم الهدايا لكل الأطفال مع وجبات الطعام التى سوف يختارها كل طفل .