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ارتفاع ضحايا انفجار شطورة بسوهاج إلى 19 قتيل بعد وفاة مصاب جديد اليوم‎‏‎

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ارتفاع ضحايا انفجار شطورة بسوهاج إلى 19 قتيل بعد وفاة مصاب جديد اليوم‎‏‎ ارتفاع ضحايا انفجار شطورة بسوهاج إلى 19 قتيل بعد وفاة مصاب جديد اليوم‎‏‎

انفجار – أرشيفية

توفيت حالة جديدة من مصابي حادث إنفجار مخزن المواد البترولية بشطورة ليصـــل إجمالي عـــــدد الوفيــــــات بذلك الحادث الى 19 حالة وكان اخر ضحايا اليوم هو “محمد ابراهيم محمد” -18 سنة- من الذين يتم علاجهم بمستشفي أسيوط الشاملة وجاري نقل جثمانه إلي قرية شطــــورة بمركز طهطــــا بسوهاج .

وكان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، الخميس، قد تلقى إخطارًا بوفاة 4 مصابين محجوزين في مستشفى الحلمية العسكري، متأثرين بإصاباتهم بحروق نارية شديدة أثناء مشاركتهم في إخماد النيران.

كان انفجار وقع في مخزن وقود خاص بأحد المواطنين بقرية «شطورة» دائرة مركز «طهطا» بمحافظة سوهاج، ممتلئ بـ«براميل وجراكن» من السولار والبنزين، كانت معدة لبيعها في السوق السوداء، السبت الماضي، ما أسفر عن مصرع 14 شخصًا وإصابة العشرات بحروق نارية في أماكن متفرقة من الجسم، بينهم أمين ورقيب شرطة من قوات الحماية المدنية المشاركة في إخماد النيران.

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