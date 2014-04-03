ضبط عجوز يدير مسكنة للأعمال المنافية للأداب بالدقهلية

ألقت الأجهزة الامنية بالدقهلية ،القبض على عجوز يدير مسكنة للدعارة .

تلقى اللواء حسن عبد الحى ،مدير أمن الدقهلية ،إخطارا بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم حماية الآداب بالمديرية تفيد قيام ( اع ا م) 65سنة ،لايعملن ومقيم مساكن المرور القديمة – دائرة قسم أول المنصورة بإدارة مسكنه للدعاره عن طريق تقديم النسوه الساقطات للرجال راغبى المتعه الجنسية لممارسة الرزيله معهم مقابل أجر مادى .

> وبتقنين الإجراءات قام ضباط قسم مكافحة جرائم الأداب العامة – بضبط المتحرى عنه وكل من ( ع إ ح إ )26سنة مطلقه، ومقيمه بناحية أبو داود السباخ ،مركز تمى الأمديدو(م م ج م) 28سنة، مندوبة مبيعات أدوات تجميل، ومقيمة بندر بلقاس و(ا ط ا ع) 34سنة ،سائق ،ومقيم بندر السنبلاوين ،أثناء ممارستهم الدعارة داخل مسكن المتحرى عنه ،كما ضبط بحوزتة على مبلغ مالى قدره 7710 جنيه و 4 تليفون محمول و4 واقى ذكرى ،علبه تايجركنج بها عشرة أقراص منشطه ،شريط به ثلاث أقراص زرقاء اللون مدون عليها كيماجرا ،صورة عقد زواج عرفى .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6630 جنح قسم شرطة أول المنصورة لسنة 2013م .