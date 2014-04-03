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الجمهور يغضب من شاكيرا ويطالب بطردها من إسبانيا

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الجمهور يغضب من شاكيرا ويطالب بطردها من إسبانيا الجمهور يغضب من شاكيرا ويطالب بطردها من إسبانيا

أثارت Shakira موجة من الغضب، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي كلها، طالب روادها بطرد النجمة من إسبانيا، لأنها تشجّع على الانقسام.

وفي التفاصيل أنه على إثر إطلاقها أغنيتها الجديدة "Crazy For You" في ألبومها الأخير باللغة الكاتالونية، رأى الإسبان في ذلك تحريضاً على تقسيم البلاد وانفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا، عمد الكثير إلى وصف المغنية بالمقززة والخائنة التي تنكّرت للشعب بعد أن احتضنها وخصّها بمشاعر الحبّ والترحيب.

وطالب العديد من المستائين السلطات باتخاذ الإجراءات الضرورية لطرد المغنية من البلاد، في أسرع وقت ممكن، علماً أنها تعيش في برشلونة مع صديقها، نجم فريق برشلونة Gerard Pique وابنهما Milan.

من جهة أخرى، نشرت صحيفة "Daily News" الأمريكية تقريراً جاء فيه: "كنا نعرف أن Shakira غبية بعض الشيء، ولكن ليس إلى حدّ الغناء بالكاتالونية وإثارة زوبعة من ردود الأفعال الغاضبة في إسبانيا، متسببة في أزمة سياسية كبيرة".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن Shakira تفكّر جدياً في مغادرة إسبانيا، وأنها تسعى إلى إقناع Pique بدراسة العروض المقدّمة إليه من نوادّ أوروبية (فرنسية وإنجليزية وإيطالية) بشكل جدّي، بهدف الرحيل.

فكيف ستكون ردة فعل جمهور برشلونة على هذا القرار، إذا استطاعت Shakira إقناع حبيبها؟! الأيام وحدها ستكشف لنا ذلك.

 

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