عرض كليب محمد عساف الجديد الأسبوع المقبل

أعلنت شركة "بلاتينوم ريكوردز" عن إطلاق أغنية جديدة مُصوّرة لـ "محبوب العرب" محمد عساف، بعنوان "يا حلالي يا مالي"، من كلمات رواد رعد، وألحان نزار فرنسيس، وتوزيع طوني سابا، وإخراج ديفيد زعنّي. ومن المزمع البدء في بثّ الأغنية بالتزامن مع الفيديو كليب الخاص بها لأول مرة يوم الخميس 10 نيسان/أبريل ضمن برنامج "صباح الخير يا عرب" الذي يعرض على MBC1.

وفي هذا السياق، أوضح المخرج ديفيد زعنّي أن كليب "يا حلالي يا مالي" جرى تصويره في عدة مخيّمات للّاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكداً نجاح التجربة بالرغم من الصعوبات اللوجستية، سيما أنه لم يسبق لأي شركة إنتاج أن قامت بمثل هذه الخطوة من قبل. وأضاف زعنّي: "محمد عساف ليس فناناً تقليدياً، ولذلك كان لا بد من اختيار سيناريو حقيقي وعفوي يشبه شخصيته وظروف حياته". وتابع زعنّي: "يتميز الكليب بأنه مأخوذ من صميم الواقع، فهو لا ينضوي على مشاهد تمثيلية أو سيناريوهات درامية معدّة سلفاً، كما لم نعتمد تقنيات معقدة في التصوير.. فالفيديو يُظهر بكل عفوية وبساطة ارتباط محمد عساف الوثيق بجذوره الفلسطينية، وهو ابن المخيّمات حيث أمضى جلّ حياته." وختم زعنّي: "لقد أراد عساف لهذا الكليب أن يكون بمثابة عربون شكر للجمهور الذي لطالما وثق به ووقف إلى جانبه، وسانده في الوصول إلى النجومية".

من جهته، اعتبر محمد عساف أن أغنية "يا حلالي يا مالي" تُجسّد الوحدة الفلسطينية والعربية، وذلك دفاعاً عن قضية العرب المركزية والمحورية، شأنها في ذلك شأن أغنيته السابقة "يا هالعرب". وتوجه عساف بكلمةٍ إلى جمهوره قال فيها: أهديكم هذه الأغنية المصوّرة، وأشكر دعمكم لي، وكونوا على ثقة بأنّ نجاحي سببه محبّتكم غير المحدودة، وهو ما سيساعدني على الدوام في المراحل القادمة من مسيرتي الفنيّة." وأضاف عساف: "لن أنسى أبداً بيئتي، ومن أين ابتدأت مشواري، فأنا أنتمي إلى الجمهور الذي ساهم في تظهير نجوميتي، وسأبقى ممثلاً لشعبي الصامد في كافة المحافل التي أزورها." وختم عساف بالتأكيد على أن أغنية "يا حلالي يا مالي" هي مقدمة لألبوم كامل سيصدر قريباً عن شركة "بلاتينوم ريكوردز".