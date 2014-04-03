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حازم أيمن زيدان يدخل القفص الذهبي

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حازم أيمن زيدان يدخل القفص الذهبي حازم أيمن زيدان يدخل القفص الذهبي

عقد الفنان السّوري الشّاب حازم زيدان قرانه على الممثّلة المصريّة الشّابة نهى عابدين، ضمن حفل عائلي صغير.
وقد أعلن حازم خبر زواجه عبر صفحته الخاصّة على "فيس بوك" وانهالت التّبريكات عليه من قبل أصدقائه والفنّانين.
يشار إلى أن حازم زيدان هو نجل الفنان السّوري أيمن زيدان, وشارك بعدّة أعمال بعد تخرّجه من المعهد العالي للفنون المسرحيّة في دمشق، منها "أيّام الدّراسة", "سوق الورق" .

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