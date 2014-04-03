"الزراعة" تقيم حفل تخريج 16 متدربًا فى مجال تنمية المرأة الريفية

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الخميس حفل ختام برنامج أعمال المقرر التدريبى فى مجال تنمية المرأة الريفية، تحت إشراف الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة، فى إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الدولى مع جامعة الدول العربية وذلك فى الفترة من 16 مارس إلى 3 أبريل، وذلك بإسهام من 16 متدربا ممثلين من 5 دول من أفريقيا هى "اريتريا، ليسوتو، موريشيوش، نيجريا، سيراليون".

وقام المهندس يحيى السيد محمد، مدير عام المركز الدولى للزراعة بوزارة الزراعة، بتسليم شهادات تخرج إلى المتدربين، حيث تضمن البرنامج محاضرات نظرية عن تمثيل المرأة الريفية، وكيفية مقاومة الفقر، وإقامة مشاريع صغيرة عن طريق القروض متناهية الصغر، وكذلك ورش العمل لكيفية تصميم برنامج التنمية الريفية يناسب الدول الأفريقية.

كما تضمن البرنامج التدريبى، الجانب العملى زيارات ميدانية إلى العديد من المحافظات منها "الفيوم والغربية والإسكندرية"، شملت بنك التنمية والائتمان الزراعى والصندوق الاجتماعى ومشروع غرب النوبارية للتنمية والمدارس الحقلية والجمعيات الأهلية.