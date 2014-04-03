بالصور ننشر تفاصيل اكتشاف معبد من العصر البطلمي أسفل منزل بالمنيا

أحبطت أجهزة الأمن بالمنيا محاوله , لبيع قطع أثريه من معبد يعود للعصر البطلمي أكتشفه موظف اسفل منزله بمركز ابو قرقاص بعد قيامه بأعمال حفر وتنقيب .

تلقى اللواء اسامة متولى، مدير أمن المنيا ،اخطارا من العميد حمدى أبو شناف، مأمور مركز شرطة ابو قرقاص، بورود معلومات الى وحدة المباحث من شرطة الأثار تفيد قيام ” أحمد سليمان أحمد ” 54 سنة , موظف بمجلس قروى بالوحدة المحلية , و مقيم قرية صنيم بالإتجار بالقطع الاثرية .

> و بتشكيل فريق من ضباط مباحث المركز وضباط شرطة الاثار برئاسة العميد ” عبد السميع فرغلى ” رئيس مباحث شرطة الاثار بالمنيا , تمت مداهمة منزل المتهم بالقرية , وعثر بداخله على حفرة و بها عدة ممرات داخلية و فى نهايتها مدخلين و احدهم يؤدى إلى متحف منذ العصر البطلمى و جدرانه مليئة بالنقوش الفرعونية و بها حجرين أثريين كبار الحجم أحدهم يبلغ حجمة 40× 30 و الاخر 60 × 30 ,و خرطوشة مدون عليها عدة رسومات و لوحتين أخريتين للملك بلطيموس يعود عمرهم الى القرن الرابع قبل الميلاد .

> واكتشفت الأجهزة الأمنية بالمنيا أمتلاء الممرات بالمياة ،و من المقرر ان تتم باقى أعمال الإستكشاف لاحقا ً, و تحرر عن الواقعه محضر رقم 1688 ادارى , و تولت النيابة العامه التحقيقات .