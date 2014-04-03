أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور ننشر تفاصيل اكتشاف معبد من العصر البطلمي أسفل منزل بالمنيا

Google+ Print
بالصور ننشر تفاصيل اكتشاف معبد من العصر البطلمي أسفل منزل بالمنيا بالصور ننشر تفاصيل اكتشاف معبد من العصر البطلمي أسفل منزل بالمنيا

أحبطت أجهزة الأمن بالمنيا محاوله , لبيع قطع أثريه من معبد يعود للعصر البطلمي أكتشفه موظف اسفل منزله بمركز ابو قرقاص بعد قيامه بأعمال حفر وتنقيب .

تلقى اللواء اسامة متولى، مدير أمن المنيا ،اخطارا من العميد حمدى أبو شناف، مأمور مركز شرطة ابو قرقاص، بورود معلومات الى وحدة المباحث من شرطة الأثار تفيد قيام ” أحمد سليمان أحمد ” 54 سنة , موظف بمجلس قروى بالوحدة المحلية , و مقيم قرية صنيم بالإتجار بالقطع الاثرية .
> و بتشكيل فريق من ضباط مباحث المركز وضباط شرطة الاثار برئاسة العميد ” عبد السميع فرغلى ” رئيس مباحث شرطة الاثار بالمنيا , تمت مداهمة منزل المتهم بالقرية , وعثر بداخله على حفرة و بها عدة ممرات داخلية و فى نهايتها مدخلين و احدهم يؤدى إلى متحف منذ العصر البطلمى و جدرانه مليئة بالنقوش الفرعونية و بها حجرين أثريين كبار الحجم أحدهم يبلغ حجمة 40× 30 و الاخر 60 × 30 ,و خرطوشة مدون عليها عدة رسومات و لوحتين أخريتين للملك بلطيموس يعود عمرهم الى القرن الرابع قبل الميلاد .
> واكتشفت الأجهزة الأمنية بالمنيا أمتلاء الممرات بالمياة ،و من المقرر ان تتم باقى أعمال الإستكشاف لاحقا ً, و تحرر عن الواقعه محضر رقم 1688 ادارى , و تولت النيابة العامه التحقيقات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا