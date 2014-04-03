عودة سيارة شركة الأتصالات “المختطفة” بوادي فيران بجنوب سيناء

أعلن اللواء عادل كساب ،المتحدث الرسمي لمحافظة جنوب سيناء ، عن قيام أجهزة الأمن بالتعاون مع مشايخ القبائل ومكتب المخابرات الحربية بجنوب سيناء ،باستعادة سيارة أصلاح الكابلات التي اختطفت أمس بوادي فيران اثناء قيامها بإصلاح أعطال الاتصالات بطريق ” وادى فيران سانت كاترين” .

> حيث قام مسلحين بالسطو المسلح عليها ومهديين أربعة عاملين بالشركة المصرية للأتصالات بالأسلحة الألية ولاذوا بالفرار بالمنطقة الجبلية،وقال مصدر أمنى ان أجهزة الامن الجيش سوف تقوموا بتمشيط تلك المناطق لمهاجمة المسلحين الموجودين بالجبال ،مشيرا إلى أن الجيش قام حملة على تلك العصابات المسلحة وحصل على سيارات مسروقة غير مرخصة منهم الاسبوع الماضي.

> وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة أن السيارة تتواجد بقسم شرطة طور سيناء الأن ،لإنهاء اأجراءات القانونية وتسليمها لشركة الاتصالات،وقد تسبب إختطاف السيارة الخاصة بإصلاح كابلات الفيبر في إنقطاع الاتصالات عن مدينة سانت كاترين بالكامل .