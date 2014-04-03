« الاجتماعي الحر » يهاجم تقصير « الداخلية » لعدم توفيرها سيارة إسعاف لكل نقطة تفتيش

هاجمت الدكتورة عصمت الميرغني رئيس حزب الاجتماعي الحر ورئيس اتحاد المحامين الأفرو اسيوي قصور وزارة الداخلية الواضح في أبسط مبادي الأسعافات الأولية .

وقالت الميرغنى ان مارأيناه على شاشة قناة النهار من ادق التفاصيل لحادث اﻻرهاب اﻻسود واﻻعتداء الغاشم على ضباطنا اﻻبطال احزننا كثيرا بسبب اﻻسلوب البدائى فى اسعاف الشهيد العميد طارق المرجاوى وتترامي على مسامعنا صرخات استغاثة زملائه بكلمات كلها امل فى تواجد اى مسعف ولكن مامن مجيب ، الأمر الذي أضطر هؤﻻء اﻻبطال الى حمله ووضعه فى سيارة نصف نقل وهم ينادون اسعاف الحقونا باﻻسعاف .

> ووجهت الميرغني سؤالا لوزير الداخلية لم هذا التقصير ياسيادة الوزير فى ارواح ابنائك اﻻبرار اما كانوا يستحقو ان تلازم كل كمين او نقطة تفتيش سيارة اسعاف، بلى والله يستحقوا اكثر من ذلك .

وأستطردت الميرغني قائلة “نريد ان نسبق اﻻرهاب ولو بخطوة ولتكن سيارة اسعاف مش خسارة فى واحد مثل العميد طارق المرجانى وغيره من شهداء نحسبهم عند ربهم احياء يرزقون.