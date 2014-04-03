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بالصور .. محافظ المنوفية يتابع إنهاء الأعمال الإنشائية بشبين الكوم

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بالصور .. محافظ المنوفية يتابع إنهاء الأعمال الإنشائية بشبين الكوم بالصور .. محافظ المنوفية يتابع إنهاء الأعمال الإنشائية بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتابع إنهاء الأعمال الانشائية بشبين الكوم

قام الدكتور أحمد   فوزي محافظ المنوفية ، صباح اليوم ، بجولة ميدانية للإشراف على الانتهاء من أعمال ترميم الأرصفة وتوسيع المحاور المرورية وتجميل الميادين داخل مدينة شبين الكوم.

رافق المحافظ خلال الجولة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ووكيل ادارة المرور ورئيس حي غرب حيث تفقد ميدان المشير الجمسي ووجه بسرعة الانتهاء من ترميم الأرصفة وتجميل الميدان بشكل يلاحظة المواطن، كما قام بزيارة محلج شبين الكوم الذي تم هدمة لتوسيع وزيادة المحاور المرورية والتأكد من كفاءة سير الاعمال على أرض الواقع.

وأمر المحافظ بسرعة إزالة الإشغالات أسفل الكوبري العلوي من الناحية الشرقية وذلك لاستمرار أعمال الترميمات أسفله لتلاشي وجود أى أخطاء , ووجه لوكيل ادارة المرور بضرورة تكثيف الخدمات الأمنية والمرورية داخل شوارع المدينة.

وأكد محافظ المنوفية علي أنه سيقوم بجولات ميدانية لمتابعة العمل وانجاز المهام علي أرض الواقع وأعطى توجيهات لرئيس المدينة ورؤساء الأحياء بمتابعة العمل ميدانيا وإلزامهم برفع الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع جميع المخالفين للقانون، وتفعيل القرارات الخاصة بعقوبات وغرامات مخالفات النظافة العامة والباعة الجائلين، وسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.

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