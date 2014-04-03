إقبال ضعيف من طلاب جامعة القاهرة .. والطلاب: “الإدارة بتضحي بينا”

شهدت جامعة القاهرة ، اقبالا ضعيفا من الطلاب ، صباح اليوم الخميس ، و ذلك عقب الانفجارات التي شهدها محيط جامعة القاهرة بالأمس.

كما سادت حالة من الاستياء بين طلاب الجامعة ، بسبب تعنت الإدارة ، و تأكيدها علي استمرار سير العملية التعليمية ، برغم ما يشهده الحرم الجامعي من أعمال عنف .

> و قال أحد الطلاب ل ONA ، ‘ إدارة الجامعة بتضحي بينا ‘ ، كما حمل الطالب ادارة الجامعة، مسئولية حماية الطلبة و الطالبات ، من أي أعمال عنف ، مشيرا إلي أن الجامعة أصبحت ساحة للموت لا التعليم .

> فيما شددت قوات الأمن الإداري من تواجدها علي أبواب و مداخل الجامعة ، و كثفت من عمليات التفتيش الذاتي

> للطلاب ، و التحقق من هويتهم ، تحسبا لأي أعمال شغب داخل الجامعة .