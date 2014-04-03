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إقبال ضعيف من طلاب جامعة القاهرة .. والطلاب: “الإدارة بتضحي بينا”

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إقبال ضعيف من طلاب جامعة القاهرة .. والطلاب: “الإدارة بتضحي بينا” إقبال ضعيف من طلاب جامعة القاهرة .. والطلاب: “الإدارة بتضحي بينا”

أرشيفية

شهدت جامعة القاهرة ، اقبالا ضعيفا من الطلاب ، صباح اليوم الخميس ، و ذلك عقب الانفجارات التي شهدها محيط جامعة القاهرة بالأمس.

كما سادت حالة من الاستياء بين طلاب الجامعة ، بسبب تعنت الإدارة ، و تأكيدها علي استمرار سير العملية التعليمية ، برغم ما يشهده الحرم الجامعي من أعمال عنف .
> و قال أحد الطلاب ل ONA ، ‘ إدارة الجامعة بتضحي بينا ‘ ، كما حمل الطالب ادارة الجامعة، مسئولية حماية الطلبة و الطالبات ، من أي أعمال عنف ، مشيرا إلي أن الجامعة أصبحت ساحة للموت لا التعليم .
> فيما شددت قوات الأمن الإداري من تواجدها علي أبواب و مداخل الجامعة ، و كثفت من عمليات التفتيش الذاتي
> للطلاب ، و التحقق من هويتهم ، تحسبا لأي أعمال شغب داخل الجامعة .

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أونا