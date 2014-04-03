رئيس محكمة السويس : سرقة 13 ألف جنيه من موظفة بمحكمة الأسرة

قال المستشار وائل ابراهيم ،رئيس محكمة السويس، أنه تلقي صباح اليوم ،بلاغاً من موظفة بمحكمة الأسرة بالأربعين التابعة لمجمع المحاكمن بسرقة مبلغ 13 ألف جنيه منها من داخل المكتب من قبل مجهولين وهي عبارة عن مبالغ مالية خاصة بها .

> وأضاف رئيس المحكمة ،فى تصريحات صحفية، أن خزنة محكمة السويس لم يتم كسرها وأن التوريدات الخاصة بالأمور المالية يتم توريدها يومياً بشكل مباشر ، موضحاً أن النيابة تقوم حاليا بالتحقيق فى الواقعة .