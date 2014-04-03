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الأحد .. الثقافة تعلن عن انطلاق القوافل الثقافية “مصر الجميلة” بالأوبرا

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الأحد .. الثقافة تعلن عن انطلاق القوافل الثقافية “مصر الجميلة” بالأوبرا الأحد .. الثقافة تعلن عن انطلاق القوافل الثقافية “مصر الجميلة” بالأوبرا

يعقد محمد صابر عرب وزير الثقافة، مؤتمرا صحفيا للاعلان عن تدشين برنامج القوافل الثقافية بعنوان ” الجميلة ” وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية يوم الأحد الموافق 6 أبريل الحالي في تمام الساعة 12 ظهرا ، بحضور رؤساء قطاعات وهيئات وزارة الثقافة.

تبدأ فعاليات القوافل الثقافية في الفترة من 9 ابريل وحتي 15 يونية في جميع محافظات مصر ، خاصة المناطق الحدودية والنائية مثل حلايب وشلاتين وابو رماد وسيوة وتوشكي والعريش وجنوب سيناء .

يشارك في البرنامج صندوق التنمية الثقافية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، قطاع المسرح ، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ، بالتعاون ودعم من وزارتي السياحة والشباب .

يتضمن البرنامج اقامة ندوات، محاضرات ،عروض فنون شعبية ،موسيقي عربية ، وأمسيات شعرية،مسابقات ، اكتشاف مواهب ،ورش أطفال في الفن التشكيلي ، حرف يدوية ، معارض للكتب والفن التشكيلي بإجمالي 275 عرض فني ، 275مجاضرات وندوات ، 100 ورشة عمل فنية.

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