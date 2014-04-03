الأحد .. الثقافة تعلن عن انطلاق القوافل الثقافية “مصر الجميلة” بالأوبرا

يعقد محمد صابر عرب وزير الثقافة، مؤتمرا صحفيا للاعلان عن تدشين برنامج القوافل الثقافية بعنوان ” مصر الجميلة ” وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية يوم الأحد الموافق 6 أبريل الحالي في تمام الساعة 12 ظهرا ، بحضور رؤساء قطاعات وهيئات وزارة الثقافة.

تبدأ فعاليات القوافل الثقافية في الفترة من 9 ابريل وحتي 15 يونية في جميع محافظات مصر ، خاصة المناطق الحدودية والنائية مثل حلايب وشلاتين وابو رماد وسيوة وتوشكي والعريش وجنوب سيناء .

يشارك في البرنامج صندوق التنمية الثقافية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، قطاع المسرح ، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ، بالتعاون ودعم من وزارتي السياحة والشباب .

يتضمن البرنامج اقامة ندوات، محاضرات ،عروض فنون شعبية ،موسيقي عربية ، وأمسيات شعرية،مسابقات ، اكتشاف مواهب ،ورش أطفال في الفن التشكيلي ، حرف يدوية ، معارض للكتب والفن التشكيلي بإجمالي 275 عرض فني ، 275مجاضرات وندوات ، 100 ورشة عمل فنية.