روسيا تدين العمل الإرهابي أمام جامعة القاهرة

أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة العمل الارهابي الذي وقع أمس الاربعاء أمام جامعة القاهرة ، مستنكرة مقتل رجال الشرطة المصريين .. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الخميس : ” إننا نؤكد إدانتنا الكاملة لكل الأعمال الإرهابية مهما كانت أسبابها، معبرة عن تعازيها لأسرة اللواء الشهيد وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين ” .

> وجدد البيان التوصيات السابقة للخارجية الروسية للمواطنين الروس بعدم مغادرة المنتجعات المصرية بسبب ارتفاع مستوى الخطر الإرهابي في المدن المصرية الكبيرة.

> وجاء في البيان :” نعتقد أنه من الضروري أن نذكر بتوصيات وزارة الخارجية الروسية الموجهة إلى المواطنين الروس الذين يصلون إلى مصر لأغراض سياحية بتوخي الحذر وتجنب مغادرة مناطق المنتجعات وزيارة المدن الكبيرة المتميزة بارتفاع مستوى الخطر الإرهابي حتى الآن”.