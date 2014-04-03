أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

روسيا تدين العمل الإرهابي أمام جامعة القاهرة

Google+ Print
روسيا تدين العمل الإرهابي أمام جامعة القاهرة روسيا تدين العمل الإرهابي أمام جامعة القاهرة

أرشيفية

أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة العمل الارهابي الذي وقع أمس الاربعاء أمام جامعة القاهرة ، مستنكرة مقتل رجال الشرطة المصريين .. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الخميس : ” إننا نؤكد إدانتنا الكاملة لكل الأعمال الإرهابية مهما كانت أسبابها، معبرة عن تعازيها لأسرة اللواء الشهيد وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين ” .
> وجدد البيان التوصيات السابقة للخارجية الروسية للمواطنين الروس بعدم مغادرة المنتجعات المصرية بسبب ارتفاع مستوى الخطر الإرهابي في المدن المصرية الكبيرة.
> وجاء في البيان :” نعتقد أنه من الضروري أن نذكر بتوصيات وزارة الخارجية الروسية الموجهة إلى المواطنين الروس الذين يصلون إلى لأغراض سياحية بتوخي الحذر وتجنب مغادرة مناطق المنتجعات وزيارة المدن الكبيرة المتميزة بارتفاع مستوى الخطر الإرهابي حتى الآن”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر