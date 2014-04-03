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محافظ الجيزة: يجب اتخاذ إجراءات رادعة وسريعة لوضع حد للأعمال الإجرامية التى تنال الأبرياء

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محافظ الجيزة: يجب اتخاذ إجراءات رادعة وسريعة لوضع حد للأعمال الإجرامية التى تنال الأبرياء محافظ الجيزة: يجب اتخاذ إجراءات رادعة وسريعة لوضع حد للأعمال الإجرامية التى تنال الأبرياء


> زار الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة اليوم الخميس، الضباط المصابين فى حادث التفجيرات الإرهابية والذى وقع أمس بمحيط جامعة القاهرة، وذلك بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

واطمأن المحافظ على حالة المصابين متمنيا لهم الشفاء العاجل والعودة سريعا إلى خدمة الوطن وتحقيق الأمن للمواطن.

وقال عبد الرحمن - فى تصريحات له خلال الزيارة - إنه يجب اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ورادعة لمواجهة الإرهاب الأسود، ووضع حد للأعمال الإرهابية التى تنال الأبرياء، وتهدف فى المقام الأول إلى زعزعة استقرار الوطن وتعطيل خارطة الطريق.

ونعى المحافظ شهيد الوطن العميد طارق المرجاوى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، داعيا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وطالب عبد الرحمن المواطنين الوقوف صفا واحدا فى مواجهة قوى الإرهاب والرد عليهم من خلال العمل والإنتاج وتحقيق تنمية حقيقية ومساندة القوات المسلحة والشرطة فى جهودها لإحراز تقدم سريع نحو القضاء على الإرهاب.
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