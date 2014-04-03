أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جامعة المنوفية تنظم قافلة لنادى المسنين بشبين الكوم

Google+ Print
جامعة المنوفية تنظم قافلة لنادى المسنين بشبين الكوم جامعة المنوفية تنظم قافلة لنادى المسنين بشبين الكوم

نظمت إدارة القوافل بالإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية ، قافلة تربوية من كلية التربية ، زارت خلالها نادى المسنين بشبين الكوم لمناقشة النواحى النفسية والإجتماعية للمسنين.

وأشار الدكتور عاطف أبو العزم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على القوافل ،إلى أن القافلة ناقشت مع المسنين كيفية التعامل مع الآخرين والتوسط فى الأمور وكيفية تنمية إمكانية الفرد فى كل المراحل العمرية وشغل أوقات الفراغ بأشياء إيجابية وتحسين الحالة النفسية من خلال التحكم فى التفكير وإبعاد الأفكار الخاطئة لعدم الإصابة بالاكتئاب وأهمية الحوار الذاتى والإيجابى.

شارك فى القافلة الدكتورة نجفة الجزار، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة نعيمة جمال شمس الدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا