جامعة المنوفية تنظم قافلة لنادى المسنين بشبين الكوم

نظمت إدارة القوافل بالإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية ، قافلة تربوية من كلية التربية ، زارت خلالها نادى المسنين بشبين الكوم لمناقشة النواحى النفسية والإجتماعية للمسنين.

وأشار الدكتور عاطف أبو العزم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على القوافل ،إلى أن القافلة ناقشت مع المسنين كيفية التعامل مع الآخرين والتوسط فى الأمور وكيفية تنمية إمكانية الفرد فى كل المراحل العمرية وشغل أوقات الفراغ بأشياء إيجابية وتحسين الحالة النفسية من خلال التحكم فى التفكير وإبعاد الأفكار الخاطئة لعدم الإصابة بالاكتئاب وأهمية الحوار الذاتى والإيجابى.

شارك فى القافلة الدكتورة نجفة الجزار، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة نعيمة جمال شمس الدين.