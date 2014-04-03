مد أجل الحكم فى دعوى تعويض بمليون جنيه ضد شركة عالمية للياقة البدنية لـ24 إبريل

قررت محكمة جنوب القاهرة، مد أجل الحكم فى دعوى تعويض بمليون جنيه والمقامة من رئيس مجلس إدارة شركة للأجهزة الرياضية ضد شركة أخرى عالمية للياقة البدنية لجلسة 24 إبريل الجارى .

وكان الممثل القانونى للشركة المبلغة قد تقدم بحافظة مستندات تفيد بأنه بموجب عقد وكالة بتاريخ 4 مارس 1992 محدد المدة، يبدأ من هذا التاريخ وينتهى فى 4 مارس 1993 وبموجبه تعاقد الطالب والمعلن إليه على أن يقوم الطالب بترويج وبيع معدات اللياقة والتدريب داخل الأراضى المصرية مقابل عمولة 5%، وعلى أن يمتد العقد تلقائيا سنويا ما لم يخطر أحد الطرفين بانتهائه قبل تسعين يوما.

وأرسل المعلن إليه بصفته إخطارا بتاريخ 9 يونيه 2005 يخطر فيه “الطالب” بانتهاء العقد فى موعد غايته 31 أغسطس 2005، وانتهاء الوكالة بينهم دون أن ترتكب ثمة خطأ فى شأن تنفيذ عقد المقاولة ودون مبرر مشروع، ولذلك طالب صاحب الدعوى بالتعويض المادى لواقعة فسخ العقد.