«البيئة» تنفذ مشروعًا لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي

تنفذ وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي، وبلغ المخصص المالي للمشروع 220 ألف دولار من مرفق البيئة العالمي و310 آلاف دولار مساهمات عينية ومالية للحكومة.

وأوضح الدكتور خالد علام، مدير المشروع، أن الهدف من المشروع دعم تنفيذ أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي «2011-2020» من خلال تمكين مصر لتحديث استراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجي على أن تكون متلائمة بشكل كامل مع الخطة الاستراتيجية العالمية لاتفاقية التنوع البيولوجي ودمج التنوع البيولوجي بالخطط الوطنية والقطاعية وتعزيز مرونة وتكيف النظم الأيكولوجية مع التغيرات المناخية، وتطوير آلية تبادل المعلومات الوطنية وإعداد التقرير الوطني الخامس المقدم لمؤتمر الأطراف الثاني عشر.

وأضاف خالد علام أن المشروع يعتبر جزءًا من الجيل الثاني من الأنشطة التمكينية للتنوع البيولوجي «BDEA» في إطار مرفق البيئة العالمي، وتم تنفيذ العديد من الإنجازات من خلاله منها إعداد قائمة بنوعية البيانات المطلوب توافرها من أجل البدء في إعداد قواعد البيانات والخرائط الرقمية الخاصة للتنوع البيولوجي في مصر، ومراجعتها مع ممثلي القطاع وخبراء المشروع.