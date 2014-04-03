تعرف على ستايل النجم Jared Leto

خطف الممثل والموسيقي الشهير Jared Leto الأضواء وشغل الصحافة بستايله المميز وإطلالاته المتجددة في موسم السجادة الحمراء حتى رشحه الكثيرون للقب أكثر النجوم أناقة.

يعتمد Jared Leto على تنسيق الإطلالات المتجددة في كل مرة يظهر فيها على السجادة الحمراء، فمن النادر جداً أن نراه بلوك كلاسيكي، بل يفضل أن يضيف بعض اللمسات والإكسسوارات ليتميز بإطلالة أنيقة في كل مرة.

فمثلاً في حفل "Grammy" ارتدى النجم جاكيتاً أسوداً أنيقاً بتفاصيل حمراء مميزة مع قميص مربوط حول خصره على طريقة السبعينات، أما في حفل "VMA" فقد اختار بنطلوناً مميزاً باللونين الأبيض والأسود مع جاكيت جلدي ليحصل على لوك جريء ومتناسق.

القبعات، والشالات، والجوارب، والأحذية، هي تخصص النجم Jared Leto، ففي كل مرة يبهرنا باختياراته وإطلالاته التي لا تشبه غيرها على الإطلاق، فمن غيره يمكن أن يمتلك الجرأة لارتداء جوارب بنفسجية مع بدلة رسمية باللون الزمردي وحذاء مخطط بالأبيض والأسود في إطلالة واحدة؟

في الحفلات الرسمية كحفل الأوسكار لهذا العام، تميز Jared Leto ببدلة بيضاء أنيقة مع ربطة عنق حمراء، فاحتل المرتبة الأولى في قائمة أكثر الرجال أناقة خلال الحفل، ويمكن أن نقول بأنه استحق اللقب بجدارة.

شاهد معنا إطلالات الممثل والموسيقي Jared Leto واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.



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