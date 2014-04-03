عرض فن الموضة لأزياء"سبلاش" الصيفية في دبي

إحتفلت دبي بعرض أزياء "سبلاش" لموسم ربيع وصيف 2014، والذي أقيم مؤخراً تحت بمفهوم "الفن هو الموضة"، حيث استكشفت العلامة احتمالات الفن المختلفة التي يمكن تطبيقها على الأقمشة، التي تم اعتبارها كلوحة قماشية فارغة تنتظر التعبير الفني الحر. كما شمل العرض أحدث الأعمال الفنية لهذا الموسم والتي سيتم طرحها في مختلف متاجر "سبلاش" في أنحاء المنطقة.

واستعرضت "سبلاش" تشكيلة جديدة ملهمة وفنية تستوحي خطوطها من مصادر متنوعة، بدءاً من أعمال فن البوب الجريئة وتأثيرات الفنون القبلية ووصولاً إلى الرسومات السيريالية. وتميزت الأمسية بطابع راقٍ ومعاصر، وشارك فيها 45 عارضاً وعارضة عالميين تهادوا على منصة العرض والتي كانت مساحة ذات طابع صناعي تم تحويلها إلى معرض فني ذو طابع عصري بسيط دون مبالغة في التفاصيل.

وتعليقاً على أحدث خطوط الموضة لهذا الموسم وعرض الأزياء المذهل الذي اختتم مؤخراً قال السيد رازا بيج، الرئيس التنفيذي لعلامتي "سبلاش" و"آيكونيك": "نحن في سبلاش نسعى دائماً إلى تطوير مفاهيم فريدة وأجواء مميزة، وقد استوحينا مفهوم عرض أزياء هذا الموسم من حقيقة أن الموضة هي شكل من أشكال الفن ، وشكل ذو تأثير كبير. ، وقد تميزت منصة عرضنا بمزيج من فنون البوب والفن التجريدي، مع إيحاءات من الفنون القبلية والسيريالية التي عكستها تشكيلة من أبرز وأهم تصاميم الموسم من الأزياء الراقية".

وفيما تتصدر صيحات الموضة الأبرز لموسم ربيع وصيف 2014 أولويات جميع عشاق الموضة، فقد نجح عرض أزياء "سبلاش" في المزج بين الأفكار المختلفة بصورة رائعة ليستعرض تصاميم تتألق أناقة وحيوية. مثلما يجمع الفن بين جوانب متناقضة على لوحة الرسم فقد تضمنت تشكيلة تصاميم "سبلاش" مزجاً بين الأقمشة الشفافة والسميكة، وبين اللامع وغير اللامع والزخارف والإضافات التي تتميز بخطوط عصرية واضحة، مما أضفى على التصاميم بعداً جديداً كلياً.

شاهدي معنا ماذا عرضت علامة "سبلاش" لربيع وصيف 2014 في دبي .