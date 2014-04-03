شاركي عائلتكِ تحضير الدجاج

المقادير:

- 10 حبّات من البندورة منزوعة البذور ومقطّعة إلى أنصاف

- حبة من الفليفلة الخضراء منزوعة البذور ومقطّعة إلى نصفين

- قليل من الزيت النباتي

- دجاج كاملة (تزال منها الرقبة والأحشاء)

- حبة من التفاح المقشّر والمقطّع إلى أربع قطع متساوية

- 150 غراماً من الزيتون الأخضر المصفّى

- حبتان من الحر منزوعتا البذور

- نصف كوب من بذر اليقطين الخام

- ورقتا غار

- حبة من البصل المقطّع إلى شرائح

- ملح وبهار، حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1 -توضع صينية الفرن على هيئة شبك، في أعلى مستوى لها، قبل أن يحمّى الفرن بحسب درجة الشيّ فيه، مع وضع ورقة خاصة بالشيّ مع ورقة «ألومينيوم» على الشبك.

2 -تمدّ قطع البندورة والفلفل على ورقة الشيّ، وتدخل إلى الفرن المحمّى لنحو 5 دقائق، أي حتى تتخذ القشرة لوناً أسود. ثم، تخرج من الفرن وتوضع في وعاء وتُغلّف بورق النايلون، لكي تتشرّب البخار وتصبح القشرة متراخية.

3- تنزل صينية الشبك إلى مستوى منخفض، ويحمّى الفرن على حرارة 165 درجة مئوية.

4 -وفي هذا الوقت، يسكب الزيت النباتي في مقلاة (كبيرة بما يكفي لوضع الحبش فيها)، على نار متوسّطة إلى قوية. وحين يسخن الزيت، يوضع الحبش حتى يكتسب لوناً بنياً من كل الجهات (هذا يتطلب نحو 10 دقائق).

5 -بعد أن يصبح الدجاج بنياً، يوضع بشكل يكون فيه الصدر إلى الجهة العلوية، ويُزيّن بالتفّاح والزيتون، ثم يوضع جانباً.

6- تسخّن مقلاة على نار متوسطة إلى قوية، يضاف الحر وبذور اليقطين وورقتا الغار. تُطهى، مع التحريك، حتى يتحمّص بذر اليقطين، أي لنحو 5 دقائق، ثم يخفق هذا الخليط باستخدام خلاط كهربائي.

7- حين تنضج البندورة والفلفل بالبخار لدرجة أن تصبح القشرة لزجة، يتمّ التخلّص من القشرة. وتوضع البندورة والفلفل والبصل في الخلاط الكهربائي، مع بذر اليقطين. وتخفق حتى الحصول على صلصة سميكة ومتماسكة.

8- يضاف الملح والبهار حسب الذوق، ويمكن إضافة القليل من زيت الزيتون في حال الرغبة.

9- يدهن الحبش بهذه الصلصة، ثم يوضع في الفرن المحمّى. ويُطهى الحبش نحو 3 ساعات، أو إلى حين يشير ميزان حرارة خاص باللحوم يوضع في منطقة الفخذ إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، مع التذكير بضرورة إضافة الصلصة إلى الحبش بين الحين والآخر أثناء الطهي.

(أعدّ هذا الطبق الشيف رواد شعار من فندق "تمار روتانا- بيروت".)

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