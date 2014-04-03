ماجدة الرومي: موت شقيقتي سبب اعتزالي الغرام

كانت إطلالتها هادئة وإن غلّفها الحزن والإحساس بالفقدان، ترجمته من خلال دموعها التي سكبتها مع كلمات أحرقت قلوب من سمعها فأبكتهم.

إنها ماجدة الرومي التي تحدثت على مدار ساعتين أمس في لقائها في برنامج"معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي في أولى حلقات البرنامج على شاشة cbc2.

الانتماء العربي

ماجدة الرومي بكت عندما شاهدت مشهداً لها في فيلمها الوحيد "عودة الابن الضال" مع المخرج المصري الراحل يوسف شاهين، بكت ليس عليه فقط بل لأنها كانت لا تزال في عمر السابعة عشر وتعيش مأساة الحرب الأهلية في لبنان، التي قالت إنها أهدرت أعماراً لا تعوض وأخذت سنيناً من الدمار بدل العمار.

الماجدة قالت إنها حضرت كل فصول الحرب ورفضت الانسحاب والابتعاد، وشعرت بمأساة لا تتمناها حتى للعدو، إلا أنها رغم المأساة تعلّمت من الحرب معنى الانتماء العربي، وكيف أنّها جزء من العالم العربي وكيف أنّ مصير أي دولة عربية هي جزء لا يتجزأ من مصيرها كإنسانة، مؤكدة أن ما يميز الإنسان هو الضمير وألا تقول أنا ومن بعدي الطوفان، وقالت الماجدة إنها تعلمت كذلك من الحرب أن الاحتلال يذهب ويبقى الأبطال.

صلاح جاهين

تحدثت ماجدة كثيراً عن مصر وعن عشقها لها دون مزايدة، وقالت إنها تحب المصريين اللذين استقبلوها استقبالاً اثّر فيها كثيراً، مؤكدة أنّ مصر إذا مسّت لن يبقى عربي واقف على قدميه.

وعن سبب عدم غنائها لمصر أجابت بطريقة مواربة أنها تحب صلاح جاهين وتحفظ مقاطع عديدة له واستشهدت ببعض أبيات شعره التي تقول:" إيه رأيك في البقع الحمـرا يا ضمير العالم يا عزيزي، دى لطفـلة مصرية وسمرا كانت من أشـطر تلاميذي، دمها راسم زهرة راسم رايـة ثورة راسم وجه مؤامرة، راسم خلق جبار راسم نـار".

ماجدة والعندليب

تعيش وسط كتب الشعر والأدب ومن عشاق عبد الحليم حافظ، قالت ماجدة إنها ستقدم اقتراحاً للكاتب الكبير عبد الرحمن الأبنودي بإضافة مقطع على أغنية " بحلف بسماها وبترابها " التي كتبها للعندليب الأسمر، وتقوم بغنائها بعد شهر ونصف، لأنها تفضل أن يكون المقطع الأول من الأغنية بصوت الراحل عبد الحليم حافظ، والمقطع الثاني تغنيه هي بصوتها.

وعن احتفالها بمرور أربعين عاماً على دخولها عالم الفن قالت الماجدة إنها تفتخر بمسيرتها ولا تخاف من ذكر عمرها أو مروره، ولا تخاف الموت لأن علاقتها بربها قوية.

أصولها المصرية

تطرقت ماجدة للحديث عن أصولها المصرية حيث أشارت إلى أن جدتها لوالدتها من مدينة بورسعيد، وأخوالها كانوا يعملون في قناة السويس، وكشفت عن أن واحداً من الفانز الخاص بها أرسل لها صورة لمنزل جدتها في بورسعيد، لكنها لا تعلم إذا ما كانت الصورة حقيقة أم لا، لذا قالت إنها ستسأل والدتها عن ذلك.

وعن علاقتها بوالدتها التي تعتبرها كل شيء في حياتها، قالت ماجدة إن الخلاف الوحيد بينهما هو غضب والدتها من كثرة جلوسها مع الآيباد، وقالت إنها في لحظات غضبها تسألها "هل تجلسين معي أو مع الآيباد؟".

وعن ترتيبها للكلمات وطلاقتها قالت ماجدة أن هذا يعود إلى دراستها للغة العربية والشعر.

اعتزلت الغرام

وعن إمكانية إعادة تجربة التمثيل قالت إنها تتمنى أن تجسد شخصية مي زيادة لأنها تلمس حزنها بشكل كبير.

وكشفت ماجدة خلال اللقاء عن كواليس أغنية "اعتزلت الغرام" مؤكدة أن عنوان الأغنية أخذته من زوج شقيقتها مهى التي ماتت بعد إصابتها بالسرطان، وقالت إنه حضر إحدى حفلاتها في كندا، وسمعت أحد الأشخاص يقول له "أن شاء الله تلاقي الحب اللي يعوضك"، فقال "أعوذ بالله أنا بعد مهى اعتزلت الغرام"، وقالت ماجدة إنها بعد هذا الحوار كتبت أغنية "اعتزلت الغرام" التي أرادتها أغنية سعيدة، مشيرة إلى أن أكثر الأشخاص الذين يفرحون هم الشخصيات الحزينة.

أنا بنت النيل

وفي نهاية الحلقة التي لم تغن فيها، كشفت الشاذلي أنّ ماجدة لا تغني أمام جمهورها إلا إذا قامت بعمل بروفات عديدة، وقالت ماجدة إنها تنوي أن تصور أغنية "أنا بنت النيل" بطريقة الفيديو كليب لتهديها لمصر.

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