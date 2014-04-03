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بالصور: مشاهير تركيا يشاركون في الانتخابات

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بالصور: مشاهير تركيا يشاركون في الانتخابات بالصور: مشاهير تركيا يشاركون في الانتخابات

شارك عدد كبير من النجوم الأتراك في انتخابات المجالس البلدية، حيث توجهوا من الصباح الباكر كل حسب منطقته إلى صناديق الإقتراع.
الممثل التركي خالد أرغنش الشهير بالسلطان سليمان شوهد يوم الانتخابات وهو يساعد رجلاً مسناً على السير باتجاه المركز الإنتخابي، حيث تأبط ساعده ووصلا معاً وحيا الموجودين قائلاً "نتمنى أن يأتي الخير لنا جميعا، كل منا سيعطي رأيه، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام".
وكذلك توجهت زوجته بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة إلى المركز ذاته في منطقة أتيلار حيث يقيمون، كما شارك في التصويت الممثلة صدف أفجي الشهيرة بميرنا تاركان والممثل الكوميدي جيم يلماز.
وخصصت مراكز الإقتراع في مدارس الثانوية العامة في اسطنبول، ولم يكشف النجوم لصالح من ذهبت أصواتهم، ويرجح عدم تصويت خالد آرغنش وزوجته بيرغوزار كوريل لحزب التنمية والعدالة ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بسبب معارضتهما لقراراه بإزالة حديقة غيزي بارك في تقسيم.
لكن نتائج انتخابات المجالس البلدية جائت لصالح أردوغان بأغلبية كاسحة.

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