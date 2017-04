أورلاندو بلوم نجمة على رصيف الفنّ مع ابنه

بعد Kate Winslet، جاء دور الممثل البريطاني Orlando Bloom ليحصل على النجمة ذات الرقم 2521، على رصيف الفنّ والشهرة في هوليوود.

وقد أقيم حفل صغير بالمناسبة، كان نجمه ابن Orlando الصغير، Flynn، البالغ من العمر 3 أعوام.

Flynn بقي في حضن والده، طوال الحفلة، لكنه كان أوّل مَن داس على نجمة والده، التي تقع في الجزء الأهمّ من هوليوود، على مقربة من مسرح " Chinese" الشهير.

وألقى Orlando كلمة خلال الكشف عن النجمة، شكر فيها معجبيه، لأنّهم السبب في كلّ نجاحاته. كما توجّه بالشكر إلى الجميع، مؤكّداً أنّ هذه النجمة شرف عظيم له.

وقد حضر المراسم الممثل Forest Whitaker، الذي شارك Orlando بطولة فيلم "Zulu"، عام 2013، وكذلك المخرج David Leveaux، الذي يعمل معه في مسرحية "Romeo & Juliet" في برودواي.

واشتهر Orlando Bloom، البالغ من العمر 37 عاماً، بتأديته دور ليغولاس في ثلاثيّة " The Lord of the Rings" و" The Hobbit". وقد انفصل عن زوجته عارضة الأزياء الأسترالية Miranda Kerr منذ 6 أشهر.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"