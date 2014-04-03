محافظ سوهاج: كلنا مشاركون في حادث «انفجار شطورة».. ولا تهاون مع أي مُقصّر

نعى اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، ضحايا حادث «انفجار شطورة»، الذي أسفر عن مصرع 18 شخصًا وإصابة 42 آخرين، قائلًا: «كلنا مشاركون في الحادث ومتحملون للمسؤولية».

وأضاف «عتيق» خلال الاجتماع الذي عقده، مساء الأربعاء، لمناقشة تداعيات الحادث بحضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، أنه «لن يتهاون مع أي مُقصّر مهما كان»، مشيرًا إلى أن قيام المواطن بتخزين السولار أو البنزين في منزله، يكشف عن وجود أخطاء داخل منظومة العمل.

وشدد المحافظ على أهمية وجود حلول للمشكلات المتعلقة بتهريب السولار والبنزين وتخزينه في المنازل، وإيجاد الحلول المناسبة لمراقبة محطات البنزين والسولار وخروج البنزين في «جراكن».

كان انفجار وقع في مخزن وقود خاص بأحد المواطنين بقرية «شطورة» دائرة مركز «طهطا» بمحافظة سوهاج، ممتلئ بـ«براميل وجراكن» من السولار والبنزين، كانت معدة لبيعها في السوق السوداء، السبت الماضي، ما أسفر عن مصرع 18 شخصًا وإصابة 42 آخرين بحروق نارية في أماكن متفرقة من الجسم، بينهم أمين ورقيب شرطة من قوات الحماية المدنية المشاركة في إخماد النيران.