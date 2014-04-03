ننشر تفاصيل حلقة الغد من “البرنامج” لباسم يوسف

حصلت أونا على تفاصيل حلقة برنامج “البرنامج”، المقرر إذاعتها غدا الجمعة على قناة “إم بي سي مصر” للإعلامي الساخر باسم يوسف.

وانتقد باسم يوسف خلال الفقرة الأولى من البرنامج، خطاب ترشح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، ساخرًا من “الخلفية” التي استخدمها السيسي في خطابه، كما استعان باسم بخلفية مماثلة لها خلال الفقرة .

وفي الفقرة الثانية واصل باسم يوسف، سخريته من الإعلامية أماني الخياط، والكاتب الصحفي مصطفي بكري، حيث يعرض تناول وسائل الإعلام لترشح السيسي .

ولم ينس باسم يوسف تذكير جماهيره باختراع القوات المسلحة المصرية لجهاز علاج فيروس “سي”، و”الإيدز”، مؤكدًا أنه سيواصل تذكير الجماهير اسبوعيا بهذا الاختراع حتى يوم 30/6، وهو موعد بدء علاج المرضى.

ويقدم باسم يوسف بختام الحلقة فرقة غنائية شبابية .