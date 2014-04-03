مكياج خليجي قوي على طريقة هند البلوشّي

ممثلة مميّزة خطفت قلوب المشاهدين بأدوارها المتقنة. معروفة بمكياجها العربي القوي. لهذا تطّل دائماً بمكياج قوي لافت وجريء. فماذا عنه وكيف تحصلين عليه:

نصيحة : المكياج العربي – الخليجي عبارة عن مزيج مميّز يليق بكافة ألوان البشرة وخصوصاً الحنطيّة إلى السمراء . ألوانه تتراوح ما بين الرمادي والنيلي والأزرق والأسود والبرتقالي والزيتي أحياناً، يذكر أن هذه الألوان تساعدك في الحصول على مكياج سموكي مميّز.

لتحصلي على مكياج هند قومي بمايلي :

- وحدّي بشرتك بكريم أساس أغمق درجة واحدة من لون بشرتك حتى تخفي عيوبها فقط.

- ارفعي وجنتيك ببودرة خدود برونزيّة بدرجة تليق بلونك.

- اختاري ثلاثة ألوان لظلال العيون كاللون الرمادي الفاتح والزيتي والأساس وهو البيج.

- ضعي الألوان بالطريقة المتعارف عليها لمزج الوان المكياج الدخاني أي من الداكن إلى الفاتح.

- اختاري أحمر بلون طبيعي من تدرجات البيج.

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