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مكياج خليجي قوي على طريقة هند البلوشّي

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مكياج خليجي قوي على طريقة هند البلوشّي مكياج خليجي قوي على طريقة هند البلوشّي

ممثلة مميّزة خطفت قلوب المشاهدين بأدوارها المتقنة. معروفة بمكياجها العربي القوي. لهذا تطّل دائماً بمكياج قوي لافت وجريء. فماذا عنه وكيف تحصلين عليه:

نصيحة : المكياج العربي – الخليجي عبارة عن مزيج مميّز يليق بكافة ألوان البشرة وخصوصاً الحنطيّة إلى السمراء . ألوانه تتراوح ما بين الرمادي والنيلي والأزرق والأسود والبرتقالي والزيتي أحياناً، يذكر أن هذه الألوان تساعدك في الحصول على مكياج سموكي مميّز.
لتحصلي على مكياج هند قومي بمايلي :
- وحدّي بشرتك بكريم أساس أغمق درجة واحدة من لون بشرتك حتى تخفي عيوبها فقط.
- ارفعي وجنتيك ببودرة خدود برونزيّة بدرجة تليق بلونك.
- اختاري ثلاثة ألوان لظلال العيون كاللون الرمادي الفاتح والزيتي والأساس وهو البيج.
- ضعي الألوان بالطريقة المتعارف عليها لمزج الوان المكياج الدخاني أي من الداكن إلى الفاتح.
- اختاري أحمر بلون طبيعي من تدرجات البيج.

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