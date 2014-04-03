“السيد الحراني” يطالب بإعادة فتح التحقيق في قضية اعتداء “غادة نافع” عليه

قام الصحفي السيد الحراني بتقديم ببلاغ للنائب العام والمحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، ضد الفنانة غادة نافع، مطالبًا فيه بإعادة فتح التحقيق في قضية اعتدائها عليه بالضرب برفقة بلطجية، والتي حفظت في 18فبراير الماضي بعد أن تقدمت نيابة قصر النيل بمذكرة لحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة .

وقد اطلعت نيابة قصر النيل على التقرير الطبي الذي وضح الاصابات التي لحقت بالحراني،واستمعت النيابة إلى شهود الإثبات الذين أكدوا حدوث الواقعة.

وأوضح أن السبب الرئيسي في الخلاف الذي كان قد نشب بين الحراني وغادة،كان لمحاولة غادة التدخل فيما سجله وصاغة الحراني من مذكرات والدتها ورغبتها في حذف الاجزاء الخاصة بقضية والدها وزوجها العراقي الجنسية الذي كان قد نصب على والدها مما عجل بوفاته حزنا وكمدا،مما اثار حفيظة الحراني ورفض ذلك حتى توالت علية مكالمات التهديد بالقتل والانتقام إلى أن وقع الحادث.