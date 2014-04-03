“النقل” توقع مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية بإجمالي استثمارات 800 مليون دولار

اجتمع الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل مع السفير الصيني بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين مصر والصين في مجالات السكك الحديدية.

شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم خاصة بمشروع “خط سكة حديد السلام – الروبيكي – العاشر – بلبيس”، قام بتوقيعها ممثلا من وزارة النقل محمود جمال الدين مستشار وزير النقل للاستثمار وتطوير الاعمال والسيد ما جان جون الملحق التجاري والوزير المفوض للشئون الاقتصادية والتجارية في السفارة الصينية والسيد ليو جوان نائب الرئيس التنفيذي لشركة افيك الدولية الحكومية القابضة ممثلان عن الجانب الصيني حيث ابدى الجانب الصيني استعداده للانتهاء من التصميمات والدراسات النهائية لتنفيذ وانشاء هذا الخط على ان يتم تقديم عرض نهائي شامل التكلفة النهائية وتفاصيل وتوقيتات المشروع وتمويله بالكامل للحكومة المصرية من خلال الحكومة الصينية .

وأوضح وزير النقل أن خط السكة الحديد القائم حالياً ذومسارفردى ويعتبر وسيلة المواصلات الرئيسية التى تخدم منطقة ممرالجناح الشرقى، ويربط هذا الخط بين منطقة عين شمس بالقاهرة التى يخدمها خط المتروالأول ومدينة السويس، ويمرهذا الخط بعدد من المدن الجديدة التى تم انشائها فى هذه المنطقة ( مدينة السلام والعبور واحمد عرابي والشروق ومدينة بدر ثم الدخول الي مدينة العاشر من رمضان وحتي بلبيس) وذلك حتى منطقة الروبيكى أخر حدود هذا المحورالشرقى وبعدها ينطلق الخط إلى مدينة السويس، وتبلغ المسافة بين منطقة السلام / عين شمس ومنطقة الروبيكى نحو 45 كيلومتر.

أشار وزير النقل أنه سبق إجراء العديد من الدراسات فى مجال تحليل ودراسة محور النقل للجناح الشرقى الا أن البنية الاساسية الحالية للنقل وكذا خدمات النقل المتوفرة غير كافية لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة شمال شرق مدينة القاهرة كما سيتم التنفيذ مباشرة بتحديث خط السكة الحديد القائم مع ازدواج المسار وهي عبارة عن خط سكة حديد ضواحى تقليدى مزدوج بطول نحو 80 كيلومتر بمسافة بينية بين المحطات تبلغ نحو5- 7 كيلومترعلى مدى الخط الرئيسى وبمحطات اكثر قربا ًللمحطات الواقعة داخل مدينة العاشرمن رمضان.

وأضاف الدكتور الدميرى أنه بالنسبة لتشغيل القطار فسيتم استخدام تقنيات عالمية حيث سيكون اول قطار للجر الكهربائي في مصر بما يمثل نقلة تكنولوجية كبيرة في مجالات الجر في السكة الحديد .

وبالنسبة للربط بين خط السكة الحديد المقترح بعد التطوير وخط المترو الثالث من المخطط فسيكون هناك ربط بمحطة تبادلية فى محطة السلام بين خط المترو الثالث ومشروع خط السكة الحديد الذى يخدم محور الجناح الشرقى والذى يربط منطقة عين شمس بمدينة العاشر و كذا مدينة بلبيس .

وأكد الدميري أن المشروع يساهم في دعم (المؤسسات التعليمية والصناعية والتجارية على جانبي هذا المحور) كما يساهم في الحد من الحوادث وخفض معدلات تلوث الهواء والبيئة والتقليل في زمن الرحلة و توفير فى تكاليف تشغيل السيارات وان اجمالي الاستثمارات الخاصة بالمشروع سوف تصل الي نحو 800 مليون دولار

صرح وزير النقل أن محورالنقل الشرقى للقاهرة يربط بين منطقة عين شمس بالقاهرة مع مدينة العاشرمن رمضان (شمال شرق مدينة القاهرة) بمسافة تقدربـ 45 كليومتر، خلال العقودالاخيرة تم انشاء العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة على هذا الممربهدف تخفيض الضغط السكانى على مدينة القاهرة وتشجيع المواطنين على الاستقرار والإقامة خارج العاصمة، وقد بلغ عدد سكان التجمعات العمرانية المقامة على طول الممر نحو 600 ألف مواطن، ومعدل النموالسكانى السنوى المتوقع يصل إلى أكثرمن 13% ، ومن المتوقع ان تستوعب التجمعات الحضرية بهذا المحورنحو خمسة ملايين ساكن مع عام 2025 مما يفرض علينا البدء في تنفيذ هذه الخدمة فوراً بالاضافة لخدمات نقل البضائع على المحور الشرقي ككل .