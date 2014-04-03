براد بيت ينتج فيلم عن حادثة الاغتصاب الشهيرة فى الولايات المتحدة

ينتج نجم هوليوود براد بيت فيلم جديد يصور حادثة الاغتصاب الشهيرة التي تعرضت لها طالبة بالمرحلة الثانوية في الولايات المتحدة والتي كشفتها جماعة “أنونيموس” للقرصنة، والأنتاج يكون مشترك بمشاركة فريق إنتاج “12 عامًا في العبودية” الحائز على جائزة الأوسكار،و شركة براد بيت للإنتاج السينمائي “بلان بي انترتينمنت” اشترت حقوق مقال لرولينج ستون بعنوان “أنونيموس فيرسيس ستوبنفيل”.

ويتحدث المقال عن قرصان الإنترنت (هاكر) ديريك لوستاتر الذي كشف الغطاء عن حلقة إخفاء مصممة لحماية عدد من لاعبي كرة القدم الأمريكية في المدارس الثانوية الذين اغتصبوا فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا. ،ويعتبر هذا المشروع هو الأول الذي يجمع بين بيت وجيرمي كلاينر بعد فوز فيلمهما “12 عامًا في العبودية” بجائزة الأوسكار هذا العام.