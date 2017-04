Captain America يعود الى الصالات العربية

Captain America: The Winter Soldier و The Double و The Railway Man ثلاثة أفلام جيّدة بدأ عرضها في الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنها.

Captain America: The Winter Soldier

أطلقت شركة Marvel Studios الجزء الثاني من سلسلة أفلام Captain America على أمل أن يحصد هذا الفيلم النجاح الذي حققه الجزء الأول على شباك التذاكر عالمياً. تجري أحداث الجزء الجديد بعد سنتين من أحداث فيلم The Avengers حيث يعيش Steve Rogers أي Captain America في واشنطن ويعمل لصالح وكالة التجسس S.H.I.E.L.D. خلال إحدى المهمات تمكنت زميلته Natasha Romanoff أي Black Widow من سرقة معلومات خطيرة ستكلّف مدير الوكالة Nick Fury حياته بعد اكتشافه مخططاً تحت عنوان عملية Insight يحضّر له المدير الأعلى للوكالة Alexander Pierce يقضي بتصفية العملاء المنضمين الى S.H.I.E.L.D إضافة الى الشخصيات السياسية والفاعلة على كوكب الأرض. فهل سيتمكن Captain America و Black Widow بمساعدة Falcon من القضاء على هذه المؤامرة؟ ومن هو الـ Winter Soldier الذي ستكون المواجهة معه شبه مستحيلة؟ Captain America: The Winter Soldier من بطولة Chris Evans و Samuel L. Jackson وScarlett Johansson و Robert Redford ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان وقطر والعراق ومصر ولبنان.

The Double

فيلم مقتبس عن رواية للكاتب الروسي الراحل Fiodor Dostoïevski نشرت في العام 1946. Simon James هو شاب ضائع ووحيد وخجول، سيصدم عندما يرى الموظف الجديد James Simon الذي يشبهه بالشكل ولكن ليس بالطباع لأنه متهوّر وجريء ومجاذف. في يوم من الأيام، يسأل James زميله Simon لماذا ليس لديه صديقة مع العلم أنه مهتم بأمر Hannah لكن خجله يبقى حاجزاً للتعبير عن مشاعره تجاهها، عندها سيحاول مساعدته. ولكن كيف ستكون ردة فعل Simon عندما يعلم أن James خدعه وسبقه في خطف قلب Hannah؟ The Double يشارك في بطولته Jesse Eisenberg و Mia Wasikowska و Wallace Shawn ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر.

The Railway Man

خلال الحرب العالمية الثانية، تم اعتقال الضابط البريطاني Eric Lomax على يد اليابانيين في سنغفورة ثم أرسل الى أحد المخيمات حيث خضع للتعذيب وأجبر على العمل في بناء سكة الحديد التي تربط تايلاند بـ بورما ولكنه في النهاية نجا بعد انتهاء الحرب. بعد مرور سنوات ما زالت الحالة التي عاشها تسبب له مشاكل سيكولوجية ما جعل زوجته Patti وصديقه Finlay يقنعانه بالتوجه الى سنغفورة لمواجهة الضابط الياباني Takashi Nagase الذي شارك في تعذيبه. فهل ستكون هذه الرحلة الى الماضي كفيلة في فك العقدة النفسية التي يعيشها Eric؟ The Railway Man يشارك في بطولته Colin Firth و Nicole Kidmanو Stellan Skarsgardويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر.