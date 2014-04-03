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وفد وزارة الخارجية الأمريكية يغادر القاهرة

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وفد وزارة الخارجية الأمريكية يغادر القاهرة وفد وزارة الخارجية الأمريكية يغادر القاهرة

أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس وفد من وزارة الخارجية الامريكى برئاسة ديفيد ثورن كبير مستشارى وزير الخارجية المعنى بالقضايا الاقتصادية والتجارية وتوماس شانون مستشار وزير الخارجية الارميكى بعد زيارة لمصر أستغرقت يومين .

اجرى الوفد محادثات مع عدد من كبارالمسئولين من بينهم محافظ البنك الكركزى ووزراء المالية والتجارة والصحة تناولت تعزيز التعاون الاقنصادى والتجارى بين والولايات المتحدة .. كم التقى الوفد بكبار رجال الاعمال بالقطاع الخاص وغرفة التجارة المصرية الامريكية .

اجتمع السفير حمدى لوزا مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية بالوفد الامريكى وبحثا الاوضاع فى مصر فى ضوء تنفيذ خارطة الطريق والعلاقات الثنائية .

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