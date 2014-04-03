بالفيديو.. وحيد حامد: «الخراف تُعلف في فنادق قطر ومصر لا تتخذ أي إجراء ضدهم»

انتقد الكاتب والسيناريست وحيد حامد تعامل الدولة في مصر مع أنصار جماعة الإخوان المسلمين، المقيمين في قطر، داعيًا إلى سحب الجنسية المصرية منهم.

وقال «حامد»، في مداخلة هاتفية على قناة «أوربت» مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «القاهرة اليوم»، الأربعاء: «الخراف التي تعلف في فنادق قطر.. الناس دي عايشة في نعيم والدولة المصرية لا تتخذ ضدهم أي إجراء وكل واحد مراته بتسافر لغاية عنده وأولاده رايحين جايين وماعندوش أي مشكلة».

وأضاف: «أنا أرى واقترح أن الدولة تسحب الجنسية المصرية عنهم جميعًا عشان يحسوا بأنهم فقدوا وطنا عزيز علينا كلنا»، لافتًا إلى أن «زوجاتهم بتسافر لهم وتاخد لهم ملوخية»، حسب تعبيره.

كما انتقد ما سماه «القبضة الإدارية الرخوة الخاضعة لابتزاز الإعلام القذر»، وقال: «للأسف هناك أصحاب محطات فضائية توظف من يساعد ويدعو من هم ضد مصر ويسافروا لهم ويجيبوهم هنا تحت دعوى الرأي والرأي الآخر».

وقال: «الإخوان تتعامل بالدم والترويع والقرآن قال من قتل يقتل»، منتقدًا عدم مواجهة الدولة لهم، وتساءل: «هذا الإرهاب الذي نعيش فيه، اللي عنده 12 سنة داخل الجامعة يعمل إيه؟».

وتابع: «العصا التي تمسك من المنتصف لا تضرب وللأسف كل الدولة ماسكة العصاية من النص، وإذا كنا مستعدين الناس تعيش في إرهاب ويقتل أولاد الناس بالبشاعة يبقى يستلموها ونخلص، لكن مصر تقدم أولادها وقودا لهؤلاء الأغبياء يبقى ما ينفعش».

وأوضح: «المسألة ليست تعاطف 100% ولكن أموال تدفع وأمولا سخية وقبل 25 يناير كان عدد الإخوان قليل»، مقدرًا إياه بنصف مليون على أقصى تقدير، وقال: «لكن لما نزلت الفلوسة ونزلت الخروجة بـ200 و300 جنيه تزايد هؤلاء الناس وماعندهمش انتماء حقيقي لا للإخوان أو للوطن»، داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بالأجيال الجديدة: «عاوزة إعادة بناء وإعلام يقظ ورأي مستقيم ودين مستنير».