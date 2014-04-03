تعيين البديلات وخريجات المتوسطة ومعاهد المعلمات.. خلال شهر

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد أنه بناء على الأمر السامي الكريم، سيتم تعيين جميع المعلمات البديلات، وكذلك الحاصلات على دبلوم الكليات المتوسطة، ومن تبقى من خريجات معاهد المعلمات، ولن يتم إرجاء تعيينهن على دفعات أو على أربع سنوات.

وأضاف: سيتم التعيين خلال شهر أو شهر ونصف بإذن الله، فالتربية مثقلة بهموم كبيرة وليس فقط بموضوع البديلات وخريجات الكلية والمتوسطة وخريجات معاهد المعلمات، وقال: ستغلق الملفات الثلاثة قريباً بإذن الله لنتفرغ لأعمال الوزارة الأخرى.

جاء ذلك في رد على سؤال "الرياض" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم بقاعة الدريس بمقر الوزارة.

وكشف آل فهيد: أنه تنفيذاً للأمر السامي الكريم فقد قامت وزارة التربية والتعليم بحصر بيانات البديلات، ممن تنطبق عليهن مناسبة المؤهل لشغل الوظائف التعليمية، مؤكداً أنه سيتم فتح النظام في تاريخ 6/6/1435ه لإدخال الرغبات وتحديد نوع الوظيفة(تعليمية، إدارية) وفق الشروط والضوابط الخاصة بشغل الوظائف. وسوف يتم ترشيحهن للوظائف التعليمية وفق شروط التعيين للوظائف التعليمية التي تتضمن اجتياز اختبار القياس، والتعيين وفقاً للاحتياج المكاني، واجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز فحص اللياقة الطبية.

أما فيما يتعلق بالحاصلات على دبلوم كلية التربية المتوسطة فقد نصت التوصيات أن يكون تعيينهن على وظائف إدارية بالمرتبة الخامسة، بحيث تبدأ وزارة التربية والتعليم بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء الخريجات وفقاً لما تنتهي إليه مع وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى قيام وزارة المالية بتوفير الوظائف وفقاً لما يرفع إليها.

أما من تبقى من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يعين بعد فستقوم وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية بمراجعة بيانات الخريجات البالغ (3.067) خريجة والتأكد من استيفائهن لشروط التعيين، بحيث تبدأ وزارة التربية والتعليم بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء الخريجات وفقاً لما تنتهي إليه مع وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى قيام وزارة المالية بتوفير الوظائف وفقاً لما يرفع إليها.

وأضاف وكيل الوزارة للشؤون المدرسية: وبالنسبة للوظائف التعليمية فإن البديلة تختار جميع الرغبات المتاحة، موضحاً أن اختيار الرغبة ليس شرطاً لتحقيقها وإنما يتم التوجيه حسب المفاضلة بين المرشحات، أما الوظائف الإدارية فتختار المرشحة إدارة تعليمية واحدة فقط، مبيناَ أن من لا تنطبق عليهن شروط شغل الوظائف التعليمية أومن ترغب باختيار الوظائف الإدارية فمتاح لهن اختيار الوظائف الإدارية ووفق رغبة البديلة المكانية، مشيراً أنه سيتم توزيع البديلات في إدارات التربية والتعليم حسب المفاضلة ووفق احتياج القطاعات المرصود في إدارة التربية والتعليم التي لا يوجد عليها طلبات نقل خارجي ممن هن على رأس العمل.

وفي سؤال عن مصير البديلات اللاتي حصلن على شهادات عليا قال: بالنسبة للوزارة فيتم الرفع لهن بشهادة البكالوريوس، وبإمكانهن بعد ذلك مراجعة وزارة الخدمة المدنية بما يحملنه من شهادات إضافية ليتم تحسين وضعهن وفقتا لآلياته المتبعة.

وعن الحركة الإلحاقية للمعلمات قال: لن يكون هناك حركة إلحاقية، ورد على أحد الإعلاميين الذي وصف الوزارة بإجحاف لحق المتقدمات لتعيين ومطالبتهن بقياس قال: هل من المعقول أن نغفل طلبات الالاف من الخريجات ونقبل بمن لم تخضع لقياس فقط لمجرد أنهن كن بديلات، نحن نهتم بتجويد التعليم وليضع الجميع نفسه مكان ابنته فهل يرضى لابنته أن تعلمها معلمة لم تجتز اختبار قياس ؟!، وأضاف: التعيين سيطال الجميع فمن لم تقبل كمعلمة فستقبل إدارية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد أن الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على التوصيات الناتجة عن محضر اللجنة المشكلة من (وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية) بشأن المعلمات البديلات، والحاصلات على دبلوم الكليات المتوسطة، ومن تبقى من خريجات معاهد المعلمات، جاء بناء على ماتم الرفع به للمقام السامي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم للنظر في توصيات اللجنة للمشمولات بالقرار.

وقال آل فهيد: "سعياً من وزارة التربية والتعليم لاستكمال معالجة وضع المشمولات بالأمر السامي الكريم بما في ذلك المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ، فقد تم التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وعقد عدة اجتماعات مكثفة لبحث موضوعهن، انتهت باجتماع يوم الثلاثاء الموافق 4/4/1435ه وخلصت إلى المحضر الذي رفع بخطاب من صاحب السمو الملكي وزير التربية والتعليم لمقام خادم الحرمين الشريفين والذى توج بالأمر السامي الكريم رقم (20479) وتاريخ 29/5/1435ه بالموافقة على التوصيات المتفق عليها بين وزارات(التربية والتعليم، والمالية، والخدمة المدنية) ".

واستعرض آل فهيد التوصيات التي جاءت بمحضر اللجنة والتي نصت على تعيين البديلات بعد اجتيازهن لشروط وضوابط التوظيف المتمثلة باجتياز اختبار كفايات المعلمات (قياس)، ويكون تعيينهن وفقاً للاحتياج المكاني الذي تحدده وزارة التربية والتعليم، على أن تبدأ وزارة التربية والتعليم بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء المعلمات وفقاً لما تنتهي إليه مع وزارة الخدمة المدنية، ومن لم يعالج وضعهن من البديلات لعدم اجتيازهن اختبار قياس فيتم تعيينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية الكافية، إضافة إلى قيام وزارة المالية بتوفير الوظائف وفقاً لما يرفع إليها.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم على ما تم انجازه فيما يتعلق بتعيين المعلمات البديلات، والحاصلات على دبلوم الكليات المتوسطة، ومن تبقى من خريجات معاهد المعلمات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مقر الوزارة.

كما قدم آل فهيد باسم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الشكر والتقدير لكل من وزير المالية والدكتور إبراهيم العساف ومعالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك للتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم في استكمال المعالجة لموضوع المشمولات بالأمر السامي الكريم.