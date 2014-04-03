أمير الرياض يعطي إشارة البدء في تنفيذ «المترو».. اليوم

تشهد الرياض اليوم الخميس 3جمادى الآخرة أولى خطوات العمل الميداني الفعلي ب"مترو الرياض" الذي حدد الأمر السامي الكريم مدة إنجازه ب(4)سنوات، حيث ستبدأ الائتلافات الفائزة بتنفيذ مراحل العمل في هذا المشروع في مواقع مختلفة حسب خطط التنفيذ والعمل، والتي سيشاهدها سكان الرياض على ارض الواقع.

ميدانياً، سيعطي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطار والحافلات)بمدينة الرياض بعد ظهر اليوم الخميس إشارة البدء في تنفيذ بعض عناصر المشروع، كما سيترأس سموه الاجتماع الدوري الثالث لمتابعة تنفيذ المشروع، بحضور ممثلي الشركات العالمية المنفذة، وذلك في الخيمة المعدة لذلك على تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق العليا خلف فندق الشيراتون بالرياض.

وشهدت الرياض الاشهر الماضية عملا كبيرا يتعلق بالتجهيز والاعداد لبدء العمل الميداني لتنفيذ المشروع حيث تم تنفيذ العديد من الاعمال الميدانية التحضيرية المهمة التي يتطلبها العمل منها الرفوعات المساحية واختبارات التربة على مسارات المترو ودراسات اخرى تتعلق بعدد من المهام الهندسية بالاضافة الى انجاز وترتيب خطط الحركة المرورية وقت التنفيذ واعمال التنسيق مع الجهات والمراكز التي سيتم ربط شبكة المترو بها، كما تم نزع ملكيات عدد من العقارات لصالح المشروع واكمال عدد من الاعمال المساندة التي تخص الائتلافات المنفذه كالتجهيزات الادارية والنظامية واعداد خطط الادارة ومراقبة الجودة وتحديد وتأمين معدات العمالة وتجهيز مكاتب المواقع وورش العمل واكمال استخراج تأشيرات المهندسين الذين سيعملون بالمشروع الكبير.

وكان أمير الرياض قد أكد ل"الرياض"في تصريح سابق لدى ترؤسه الاجتماع الاول الخاص بمتابعة سير العمل بالمشروع أن هذا المشروع الكبير يسير حسب ماخطط له وان التنفيذ الفعلي له سيبدأ مطلع شهر(6) وهو ماتم بالفعل.

وتحظى اعمال تنفيذ المشروع بمتابعة يومية دقيقة من قبل عدة لجان ومختصين حيث يترأس أمير الرياض شخصيا اللجنة المشرفة على تنفيذه ووجه في وقت سابق باجتماعات دورية مستمرة لمتابعة سير العمل فيه وتذليل أي عقبات تواجهه لضمان الانتهاء من كافة مراحله حسب التوجيه الكريم الذي حدد مدة 4 سنوات لانجاز المشروع بكافة مراحله وبذات الجودة والدقة التي يتطلبها العمل في هذا المشروع الضخم.