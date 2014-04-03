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ولي العهد يبحث مع نائب رئيس الوزراء البرتغالي أوجه التعاون والأمور ذات الاهتمام المشترك

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ولي العهد يبحث مع نائب رئيس الوزراء البرتغالي أوجه التعاون والأمور ذات الاهتمام المشترك ولي العهد يبحث مع نائب رئيس الوزراء البرتغالي أوجه التعاون والأمور ذات الاهتمام المشترك

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض امس معالي نائب رئيس الوزراء بجمهورية البرتغال الدكتور باولو بورتاس والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين المملكة والبرتغال والأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وسفير المملكة لدى البرتغال منصور الصافي، وسفير البرتغال لدى المملكة مانويل كارفالو.

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