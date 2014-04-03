خادم الحرمين يأمر بإنشاء ثلاث جامعات في حفر الباطن وبيشة وجدة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي - حفظه الله- بإنشاء ثلاث جامعات جديدة في كل من حفر الباطن، وبيشة، وجدة. صرح بذلك وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، حيث أوضح أن مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية والسبعين رفع للمقام الكريم بطلب الموافقة على إنشاء (ثلاث) جامعات في كل من (حفر الباطن ، وبيشة ، وشمال جدة) وقد صدر الأمر الكريم بالموافقة على ذلك وفق ما يلي: 1 تحويل فرعي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الدمام، في حفر الباطن وفي المحافظات المجاورة، إلى جامعة مستقلة تسمى " جامعة حفر الباطن" وسوف تضم هذه الجامعة الكليات في محافظات حفر الباطن وقرية العليا والنعيرية والخفجي وتبلغ الكليات التي تتبع للجامعة اثنتي عشرة كلية. 2 تحويل فرع جامعة الملك خالد في محافظة بيشة والمحافظات المجاورة إلى جامعة مستقلة تسمى " جامعة بيشة "، وسوف تضم هذه الجامعة الكليات في محافظات : بيشة والنماص وبلقرن (سبت العلايا)، وتثليث، وتبلغ الكليات التي تتبع للجامعة ثلاث عشرة كلية. 3 تحويل فرع جامعة الملك عبدالعزيز بشمال جدة إلى جامعة مستقلة تسمى جامعة جدة، وسوف تضم هذه الجامعة الكليات في شمال جدة ومحافظات خليص والكامل وتبلغ الكليات التي تتبع للجامعة ثماني عشرة كلية ومعهداً.

وأوضح الدكتور العنقري أنه سوف يتم تشكيل لجنة من وزارات (المالية، والخدمة المدنية، والتعليم العالي) لاستكمال إجراءات الفصل, ونقل الممتلكات, والوظائف والموظفين. ورفع وزير التعليم العالي، شكره وتقديره ومنسوبو التعليم العالي والجامعات كافة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي - أيده الله- على هذه الموافقة التاريخية الكريمة، التي تأتي تجسيداً لاهتمامه السامي الكريم واهتمام سمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وازدهارها، وشمول جميع مناطق ومحافظات المملكة بخدمات التعليم العالي ليرتفع عدد الجامعات السعودية الحكومية إلى 28 جامعة تتضافر جهودها وخدماتها للإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور.