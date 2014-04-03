صحة الرياض: لاصحة لوفاة طبيب وإغلاق مستشفى الأمير سلمان بالدلم نتيجة مرض كرونا

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض انه لاصحة لما يتداول عبر بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة طبيب واغلاق مستشفى الأمير سلمان بالدلم نتيجة انتشار فايروس كرونا.

وأوضحت صحة الرياض ان الطبيب تم نقلة من مستشفى الدلم الى مستشفى الملك خالد بالخرج بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كرونا حيث تم اجراء الفحوصات والتحاليل الازمة وبينت النتائج المخبرية بظهور النتيجة سليمة ولله الحمد وهو الآن يتمتع بصحة جيدة وحالته مستقرة.

وأهابت "صحة الرياض" الجميع إلى أهمية استقاء المعلومات من مصادرها ومتابعة موقع الوزارة والمديرية على الشبكة العنكبوتية وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، ودعت وسائل الاعلام الى التأكد من المعلومات قبل بثها لم يخلق من هلع وخوف لدى الناس وعدم التسرع في نشر أي معلومات الى بعد التأكد من مصدر المعلومات، وأكدت أنها مستمرة في تطبيق خطة المديرية لمكافحة مرض كورونا والتقيد بالتعاميم والرفع بشكل فوري بما يستجد في ذلك والعمل على تكثيف التثقيف الصحي بين أفراد المجتمع فيما يخص الوقاية من الإصابة بالمرض.