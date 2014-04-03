«مكافحة المخدرات» تنفذ برنامجاً وقائياً لمنسوبات جامعة الباحة

تكثف المديرية العامة لمكافحة المخدرات برامجها الوقائية النسائية مستخدمة مختلف الوسائل الإعلامية الحديثة للوصول إلى الشرائح المستهدفة في مناطق المملكة. وأوضحت مديرة إدارة الشؤون النسوية في " مكافحة المخدرات " أمل بنت يوسف خاشقجي، أن الإدارة قامت مؤخراً بتنفيذ برنامج وقائي مدروس في جامعة منطقة الباحة اشتمل على محاضرات ولقاءات وورش عمل تدريبية , استهدفت الطالبات ومنسوبات الجامعة.

وأشارت إلى أن خطة البرامج التوعوية النسائية تقوم على تزويد المستهدفات المعلومات الشاملة حول قضية المخدرات ومخاطرها على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

من جانبها نوهت مديرة شعبة الشؤون الوقائية بإدارة الشؤون النسوية ب" مكافحة المخدرات"، هناء بنت عبدالله الفريح، بحسن استجابة أهالي منطقة الباحة للبرامج الوقائية وتفاعلهم معها، وقالت إن البرامج تكسب الحضور مهارات التعرف على أنواع وأشكال المخدرات وآثار تعاطيها بالإضافة إلى كيفية التعامل في المواقف المختلفة أثناء اكتشاف المخدرات. وغطت الفعاليات ثماني كليات بالإضافة إلى سكن الطالبات، كما تم تنفيذ ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس، ولمرشدات ومشرفات من قطاع التعليم العام.

وعلى صيد متصل أشاد وكيل عمادة التطويرالجامعي، المشرف على وحدة مكافحة المخدرات بجامعة الباحة، الدكتور بندر الزهراني، بالبرنامج الوقائي، مؤكداً أنه عندما تكون هناك شراكة بين مؤسسات المجتمع في العملية التوعوية الوقائية، ويستشعرون أهمية القضية يكون النجاح حليفهم بإذن لله، مشيراً إلى أن هذا المبدأ هو الفلسفة التي تعتمدها جامعة الباحة بقيادة مديرها الأستاذ الدكتور سعد بن محمد الحريقي. كما نوه الزهراني بحيوية "مكافحة المخدرات"، ونشاط وكفاءة ذراعها المختص بالتوعية والتثقيف التي تعمل وفق نظرة وفلسفة تعتمدها كبيت خبرة في هذا المجال.