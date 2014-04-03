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الأسبوع المقبل.. فعالية بين وزارة الزراعة السعودية والفاو بالقاهرة

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تنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ووزارة الزراعة بالمملكة العربية ، الأسبوع الزراعى للمملكة، حول تقييم العمل المشترك والآفاق المستقبلية لشراكة ناجحة من أجل التنمية الزراعية، الأسبوع المقبل بالقاهرة.

وقال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للمنظمة، الممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا فى بيان صحفى، إنه بعد مرور 60 عاماً على بداية التعاون الثنائى بين السعودية والمنظمة، ونجاحه فى تحقيق الأمن الغذائى للبلاد وتنويع اقتصادها.

وأضاف "ولد أحمد"، أنه من الاستزراع السمكى لنظم الزراعة المتكاملة، ومن الثروة الحيوانية لوقاية المحاصيل، تظهر الشراكة بوضوح لكيفية تكثيف الإنتاج الزراعى على نحو مستدام مع صون وإدارة الموارد الطبيعية الشحيحة، مؤكد أنه بدأ التعاون التقنى بين "الفاو" ووزارة الزراعة السعودية فى عام 1950، ومنذ ذلك الحين ساهم ببطء، ولكن بشكل مستمر فى تحويل الزراعة التقليدية فى المملكة العربية السعودية إلى صناعة حديثة تلعب دوراً مهماً فى البلد.

وقال الدكتور خالد الفهيد، وكيل الوزارة السعودية للشئون الزراعية، إن هناك التزاما قويا من السعودية لجعل الزراعة مساهماً رئيسياً فى إجمالى الناتج المحلى، جنبا إلى جنب مع خبرات منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة فى العديد من القطاعات، مشيرا إلى أن المملكة حققت الاكتفاء الذاتى فى إنتاج التمور والحليب، بينما ارتفعت معدلات الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الخضروات (80 % )، والفاكهة (60 %)، والسمك (59 %)، مشددا على أن ذلك يرجع إلى التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة.

وحول المياه، تحدث الدكتور عبد الله وهبى، منسق برنامج منظمة الأغذية والزراعة فى المملكة، قائلاً " تساهم المياه الجوفية بنحو 80 – 85 % من إمدادات المياه فى السعودية، وهى مورد مياه غير متجدد وتتعرض للتدهور حاليا بسبب زيادة الملوحة، لذلك فإن الإدارة الفعالة للمياه أمر أساسى لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، لذلك تم تجهيز نظم الزراعة المتكاملة، التى تم تطويرها فى إطار الشراكة بين المنظمة والمملكة، وتزويدها بأنظمة الرى وتم تدريب المزارعين على استخدامها وإدارتها".

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