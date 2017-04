Need For Speed الأول عربياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي تراجع فيلم God's Not Dead الى المرتبة الخامسة مع 8.7 مليون دولار، وتراجع فيلم Mr. Peabody & Sherman الى المرتبة الرابعة حيث جمع 9 مليون دولار، كما تراجع فيلم Muppets Most Wanted من المرتبة الثانية الى الثالثة حاصداً 11.2 مليون دولار والتراجع كان أيضاً من نصيب فيلم Divergent الذي يحتل المرتبة الثانية هذا الأسبوع مع 25.6 مليون دولار ودخل فيلم Noah مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 43.7 مليون دولار.

في أميركا، شهدت المرتبة الخامسة تراجع فيلم Need For Speed حيث حصد 13.3 مليون دولار، وتقدم فيلم Rio 2 الى المرتبة الرابعة مع 14.1 مليون دولار، وتقدم فيلم Mr. Peabody & Sherman الى المرتبة الثالثة مع 17.8 مليون دولار. وتقدم فيلم Noah الى المرتبة الثانية بعد أن سجّل 33.6 مليون دولار، ودخل فيلم Captain America: The Winter Soldier مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع 75.2 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Non-Stop الى المرتبة الخامسة مع 13406 مشاهد، وتقدم فيلم Mr. Peabody & Sherman الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 14678 شخص، ودخل فيلم Tokarev مباشرة في المرتبة الثالثة حيث شاهده 20080 شخص، وبقي فيلم Divergent في المرتبة الثانية مع 29661 مشاهد وحافظ فيلم Need For Speed على المرتبة الأولى بعد أن شاهده 55704 شخص.

في لبنان، تراجع فيلم 300Rise of An Empire من المرتبة الثالثة الى الخامسة مع 3242 مشاهد، وحافظ فيلم Non-Stop على المرتبة الرابعة مع 3839 مشاهد، ودخل الفيلم اللبناني "ميراث" مباشرة في المرتبة الثالثة حيث شاهده 6045 شخص، وبقي فيلم Divergent في المرتبة الثانية مع 7803 مشاهد، وحافظ فيلم Need For Speed على المرتبة الأولى بعد أن شاهده 13849 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم Need For Speed حيث حصد 218 ألف جنيه، ودخل فيلم "فتاة المصنع" مباشرة في المرتبة الرابعة مع 279 ألف جنيه، وبقي فيلم "لا مؤاخذة" في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 319 ألف جنيه، وبقي أيضاً فيلم Non-Stop في المرتبة الثانية مع 403 آلف جنيه، وحافظ فيلم 300Rise of An Empire على المرتبة الأولى بعد أن حصد 583 ألف جنيه.