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الممثّل الكوميدي ويلارد سكوت يتزوج من صديقته

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الممثّل الكوميدي ويلارد سكوت يتزوج من صديقته الممثّل الكوميدي ويلارد سكوت يتزوج من صديقته

تزوّج الممثل الأمريكي الكوميدي Willard Scott من صديقته Paris Keena بعد علاقة حب دامت 11 عاماً، وذلك يوم الثلاثاء في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ولقد عمل Scott البالغ من العمر 80 عاماً، كمقدم لبرنامج Show Today لمدة 30 عاماً، كما اشتهر بأدائه لشخصية المهرّج، حيث انّه كان أول من انتحل شخصية المهرّج Ronald McDonald الذي يمثّل الشخصية المعنوية لسلسلة مطاعم McDonald حول العالم.

ولقد تعرّف Scott على زوجته الحالية منذ 36 عاماَ حيث عملا سوياً في نفس المحطّة التلفزيونية، وعند سؤال Keena عن مكان تمضية شهر العسل، فأجابت بأنها وScott عاشا كل حياتهما سوياً وكأنهما في شهر العسل.

يذكر أن Scott بدأ علاقته الغرامية بـ Keena بعد أنّ توفّت زوجته Mary Dwyer Scott في العام 2002.

 

 

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