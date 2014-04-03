أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سعيد قريش ينتظر انطلاق تصوير مسلسل "للوفاء ثمن"

Google+ Print
سعيد قريش ينتظر انطلاق تصوير مسلسل "للوفاء ثمن" سعيد قريش ينتظر انطلاق تصوير مسلسل "للوفاء ثمن"

يستعد الفنّان السّعودي سعيد قريش لبدء تصوير المسلسل التلفزيوني الجديد " للوفاء ثمن " المنتظر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة في مدينة الرياض، والمسلسل من تأليف الكاتب السعودي عبد الرحمن العمر وإخراج الكويتي غافل فاضل. ومن المقرر أن يكون ضمن خارطة المسلسلات الرمضانية للقناة الأولى .

وفي اتصال هاتفي مع قريش قال إنه يقدّم دور البطولة، كما يشاركه نخبة من نجوم الدراما السعودية والخليجية. أما عن أحداث المسلسل ودوره يقول قريش: " تدور الأحداث في سياق الإطار التراثي، من خلال حقبة زمنية فيها مسارات مختلفة من التّضحيات، ولكنها مفعمة بالخط الرومانسي الجميل. وأضاف قريش: أجسّد فيه شخصية مركّبة، لكنها تمتزج مع الإنسانية وأُفضل أن يكتشف الجمهوربنفسه تفاصيل أكثر عن الدور الذي أقدّمه حين عرض المسلسل".

وحول المشاركين معه قال قريش: " هناك أكثر من نجم في المسلسل، لكن أبرز الشّخصيات التي تربطني بهم قرابة عائلية في سياق أحداث المسلسل؛ هم الفنّان الكويتي محمد المنيع في دور والدي، الفنانة البحرينية شمعة محمد في دور والدتي، عبير أحمد في دور زوجتي، الفنان السعودي علي السبع في دور خالي، أما الفنّانة ميساء مغربي، سيكون لها ارتباطاً وثيقاً معي في أحداث المسلسل .

 

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما