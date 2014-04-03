سعيد قريش ينتظر انطلاق تصوير مسلسل "للوفاء ثمن"

يستعد الفنّان السّعودي سعيد قريش لبدء تصوير المسلسل التلفزيوني الجديد " للوفاء ثمن " المنتظر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة في مدينة الرياض، والمسلسل من تأليف الكاتب السعودي عبد الرحمن العمر وإخراج الكويتي غافل فاضل. ومن المقرر أن يكون ضمن خارطة المسلسلات الرمضانية للقناة الأولى السعودية.

وفي اتصال هاتفي مع قريش قال إنه يقدّم دور البطولة، كما يشاركه نخبة من نجوم الدراما السعودية والخليجية. أما عن أحداث المسلسل ودوره يقول قريش: " تدور الأحداث في سياق الإطار التراثي، من خلال حقبة زمنية فيها مسارات مختلفة من التّضحيات، ولكنها مفعمة بالخط الرومانسي الجميل. وأضاف قريش: أجسّد فيه شخصية مركّبة، لكنها تمتزج مع الإنسانية وأُفضل أن يكتشف الجمهوربنفسه تفاصيل أكثر عن الدور الذي أقدّمه حين عرض المسلسل".

وحول المشاركين معه قال قريش: " هناك أكثر من نجم في المسلسل، لكن أبرز الشّخصيات التي تربطني بهم قرابة عائلية في سياق أحداث المسلسل؛ هم الفنّان الكويتي محمد المنيع في دور والدي، الفنانة البحرينية شمعة محمد في دور والدتي، عبير أحمد في دور زوجتي، الفنان السعودي علي السبع في دور خالي، أما الفنّانة ميساء مغربي، سيكون لها ارتباطاً وثيقاً معي في أحداث المسلسل .

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