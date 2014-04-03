نهيان بن مبارك يعزي إسماعيل البشري مدير جامعة الجوف في وفاة أبنائه

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع واجب العزاء إلى الدكتور إسماعيل البشري مدير جامعة الجوف، مدير جامعة الشارقة السابق، في وفاة أبنائه الـخمسة، الذين قضوا في حادث مروري مروع بالمملكة العربية السعودية.

وأعرب معاليه، لدى تقديم تعازيه للدكتور البشري بمقر إقامته بالرياض، عن صادق مواساته له ولأسرته في المصاب الجلل، الذي ألمّ بهم، سائلا الله العلي القدير أن يتقبل المتوفين بقبول حسن، ويعظم أجر والديهم ويلهمهما الصبر.

رافق معاليه خلال التعزية الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشخصيات.