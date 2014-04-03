قرينة حاكم عجمان تستقبل وفداً يابانياً

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، قرينة حاكم عجمان، في استراحة الصفيا، وفداً يابانياً مكوناً من مشرفات وطالبات مدرسة فوجي ميجا أوكا، بحضور عدد من الشيخات والعاملات في مجال التربية والتعليم، إذ قدمت الطالبات عرضاً تقديمياً عن المدرسة والأنشطة التي تقام فيها، والجوائز الحاصلة عليها في مختلف المجالات، ثم قدمت الطالبات عروضاً مختلفة في فنون القتال اليابانية، ولوحة عن الخط الياباني، ثم نشيداً جماعياً اختتمن به العرض.

بعدها رافقن قرينة الحاكم والمدعوات إلى مأدبة العشاء المقامة على شرف الوفد، وتبادلن الحديث عن العادات والتقاليد في البلدين والشؤون التعليمية والثقافية.

وفي نهاية الزيارة، شكر الوفد قرينة الحاكم على حفاوة الاستقبال، ودعوها لزيارة مستقبلية إلى مدرستهن باليابان.

يذكر أن زيارة الوفد إلى عجمان بدأت بزيارة إلى متحف عجمان، اطلع خلالها على ما يحويه المتحف من أقسام ومعروضات مختلفة، ثم توجه إلى جامعة الأم والعلوم الأسرية التي تعد الجامعة الأولى المختصة بالأم وعلوم الأسرة في المنطقة، وكذلك زاروا جمعية الإحسان الخيرية، واستقبلهم الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي، رئيس مجلس الأمناء، خلال الزيارة، ثم توجهوا إلى مشروع الزاهية الذي ترعاه الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة جمعية أم المؤمنين في عجمان، المشروع الذي أجمع زواره المتخصصون في التقويم التربوي على أنه مشروع رائد، تم تجسيده على أرض الواقع، ليكون معلماً حضارياً وصرحاً تعليمياً، يندر أن يوجد مثله إلا في المجتمعات المتطورة كنموذج حي للمدارس الخضراء.